立陶宛慶祝軍隊日 北約戰機參與 (圖)

資深女星林秀玲接受TVBS娛樂頭條獨家專訪，分享了她豐富的感情經歷與婚姻故事。她坦言年輕時因多段情傷而一度決定「不婚不生」，卻意外遇見比她小4歲的大陸男星姚卓君，被對方的誠意與巧妙追求策略所打動。林秀玲罕見談及與庹宗華的過往情感，透露分手後心痛長達2年。如今16歲的兒子姚銘奇也在專訪中現身，展現母子間溫馨互動。

TVBS新聞網 ・ 3 小時前