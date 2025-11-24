立陶宛慶祝軍隊日 軍事裝備展示 (圖)

政治中心／綜合報導2026選戰各黨派開始布局，週六民眾黨主席黃國昌現身自家議員黃瀞瑩舉辦的地方活動，喊出北市議員要「四加二」全壘打，但外界關注藍白合進度，白營恐怕擠壓藍營席次、上演分票窘境，對此國民黨台北市黨部主委戴錫欽表示，尊重民眾黨提名策略，國民黨也會衡量各區實力，務必單獨過半。前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪（11.22）：「比較生氣不耐煩的顏色，放在最下面。」動手DIY彩繪沙瓶，民眾黨議員黃瀞瑩週六辦園遊會，前主席柯文哲夫人陳佩琪都來力挺，選區活動和市民搏感情，現任黨主席黃國昌還讚學姊表現有目共睹，更喊對下一屆議員選戰、有信心！民眾黨瞄準北市九合一議員選戰，主席黃國昌喊出4+2全壘打。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌（11.22）：「四位的議員的連任，我充滿百分之百的信心，那展望2026年，我相信台灣民眾黨，在台北市4加2全壘打，絕對是可以達成的目標。」國民黨北市黨部主委戴錫欽：「我們就是充分尊重，民眾黨的一個提名策略，那我們也在衡量國民黨自己，在各選區議員的實力之後，會務必讓國民黨能夠單獨過半，也務必讓我們國民黨，及友軍的席次能夠極大化，過去提名的慣例，基本上會先保障現任。」先前藍白合國民黨主席鄭麗文才說一加一要大於二，白營設目標、可能變分票，藍營黨部主委戴錫欽喊先保障現任，但也會跟有意爭取的新人碰面，黃國昌布局北市，也頻頻叫板新北市長大位，民調卻落後太多，綠營已經做好一對一準備，明白撇除黃國昌。國民黨北市黨部主委戴錫欽回應民眾黨4+2，表示尊重民眾黨的一個提名策略。（圖／民視新聞）立委（民）蘇巧慧（11.21）：「（你是以這個一對一的狀況），（來做準備就對了），當然，（李四川強不強），當然強啊，川伯是一個很專業的公務人員，不管任何人就是現在檯面上，剛剛你提到的這些，我都有機會展現我的優勢，年輕創意會做事。」蘇巧慧點出優勢比拚李四川，恐怕黃國昌市長這局是乾坐冷板凳，不過他積極推新北議員人選，安插四大金釵投入選戰，但這又卡到藍營席次分配。新北市長侯友宜：「所有的合作一定要在共同的理念，尤其能夠創造出，人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的。」媒體人黃光芹則分析縣市議員複數選區，沒有協調的可能和必要，藍白合形式意義大於實質。藍白要跨進合作深水區，看來有難度。原文出處：黃國昌喊北市議員4+2席全上！藍白合恐上演「分票窘境」 更多民視新聞報導日本挺台「中國竟致函聯合國」！揚言動用自衛權 外交部震怒反擊范冰冰奪影后！致詞提「中國」惹議 他讚：只看演技這就是金馬價值安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞

民視影音 ・ 20 小時前