立陶宛指控白俄氣球威脅安全 宣布進入緊急狀態

（中央社維爾紐斯9日綜合外電報導）立陶宛政府宣布，因應來自白俄羅斯的走私氣球威脅公共安全，全國今天進入緊急狀態。

路透社報導，立陶宛指控白俄羅斯縱容走私者利用氣象氣球將走私香菸運送越過國界，多次迫使首都維爾紐斯（Vilnius）機場暫停運作，干擾航空交通。

內政部長孔德拉托維奇（Vladislav Kondratovic）在政府線上直播會議中表示：「緊急狀態的宣布，不僅是因為民航作業受阻，也是出於國家安全的考量。」

孔德拉托維奇還說，這項命令賦予軍方更大的行動自由，允許軍隊與警方協調或自主行動，但他未進一步說明細節。

目前，緊急措施的實施期限尚不明確。

白俄羅斯方面否認對相關氣球負責，並指控立陶宛挑釁，包括聲稱立陶宛曾派無人機投擲「極端主義宣傳品」。白俄羅斯在2022年曾允許其領土成為俄羅斯入侵烏克蘭的基地。

曾經是前蘇聯一部分、現為北約及歐盟成員的立陶宛，駁斥上述說法為不實指控。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）1日曾表示，邊界情勢正「惡化」，並稱氣球入侵是白俄羅斯發動的「混合攻擊」，形容此舉「完全無法接受」。（編譯：林沂鋒）1141209