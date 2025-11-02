立陶宛推無人機教育計畫 無人機展示 (圖)

其他人也在看
90歲色翁伸鹹豬手遭求職女「夾腿抵抗」仍得逞！法院輕判理由曝
高雄劉姓老翁已高齡90歲，並於某協進會擔任理事長，然而他卻被控在辦公室內對著前來求職的A女上下其手，對方不從伸手遮擋，甚至夾緊雙腿，但劉翁還是強行觸摸私處，案經高雄高分院審理後，依強制猥褻罪判處10個月徒刑，但考量他年事已高，因此從輕改判6個月易科刑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍
中部中心／李文華 彰化報導彰化縣驚傳逆倫慘案！10月30日晚間，鹿港鎮1名56歲男子，疑似因為不滿母親和朋友聊天聲音過大，竟情緒失控，持刀砍殺81歲母親，導致老母親倒在血泊中，當場失去生命跡象。救護車接獲報案，趕抵現場，因為傳出，有命案發生，天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍（圖／翻攝畫面）事發就在彰化鹿港，10月30日晚間10點左右，一名50多歲謝姓男子，疑似因為不滿母親和朋友在客廳聊天聲音過大，心生不滿，突然情緒失控，大聲咆哮趕人離開，同時還拿起除草用的鐮刀，攻擊80多歲母親，導致致母親全身多處刀傷，失血過多，當場沒有呼吸心跳。鹿港分局副分局長蔡肇駿：「經救護人員到場以後，確認已無生命跡象，本分局員警，當場依現行犯將謝姓男子逮捕，全案依傷害直系尊親屬罪，家庭暴力及毀損罪嫌，移送彰化地檢署偵辦，並通報社政機關，相關單位介入處置。」悲劇! 8旬母勸架遭親兒狂砍 當場無呼吸心跳（圖／民視新聞）鹿港警分局接獲報案後，立即派員趕赴現場，將謝姓男子當場依現行犯逮捕，但詳細事發原因，作案動機，都還需由警方調查釐清。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：天倫悲劇！ 8旬母勸架遭親兒子持農用鐮刀狂砍 更多民視新聞報導男清潔員上班第1天未訓練 駕車誤踩油門害死同事下慘曝迪士尼爆連環死亡事件！恐怖巧合曝光持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害民視影音 ・ 1 天前
桃園開辦假日輕急症中心上路 患者讚不用跑大醫院
假日生病不用跑醫院掛急診！衛福部為緩解急診壅塞，今（2日）起在六都啟動「假日輕急症中心UCC試辦計畫」，一共設置13處據點，以落實分級醫療，此計畫上路首日，桃園市中壢區中美醫院截至傍晚湧入5名患者。有手指不慎被壓傷、腳部、臉部蜂窩性組織炎和感冒、發燒不舒服的患者，有患者表示，以往假日有病痛通常會忍到自由時報 ・ 1 小時前
酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87
即時中心／綜合報導新竹市竹光路在今（2）日上午11時許發生嚴重酒駕車禍！一名洪姓女駕駛酒後駕駛特斯拉轎車，疑未注意車前動態，撞上未依標誌橫穿馬路一對的老夫妻，現場血跡遍布。當地民眾立即報案，救護車趕抵現場時，老夫妻全身多處開放性骨折，當場失去生命跡象；經送醫後，75歲林姓婦人已不治身亡，80歲吳姓老翁仍在急救中。指出，老夫妻被撞到很遠的地方。據瞭解，洪姓女駕駛酒測值竟高達0.87，已遭警方帶回偵辦，將依公共危險、過失致死罪嫌偵辦。最新消息，請鎖定《民視新聞網》。（圖／民視新聞翻攝）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／酒駕釀禍！新竹老夫妻慘遭特斯拉撞飛1死1傷 肇事駕駛酒測值高達0.87 更多民視新聞報導加油要快！ 中油宣布：明起汽柴油各調漲0.3元及0.2元林佳龍紐約設宴「美方高官沒人來」？ 外交部4點駁斥：明顯謬誤操弄民調？林岱樺挨轟「要求支持者謊報年齡」 今親上火線澄清了民視影音 ・ 6 小時前
新北女遭噴辣椒水搶20萬金鍊 竟因分手少女慘被修理｜#鏡新聞
新北市永和區，上個月發生一起搶奪案！一名女子在路邊被噴辣椒水、毆打，身上配戴的金項鍊也被對方搶走，警方獲報後原本以為是隨機犯案，但追查後才發現，是被害人的前女友尋仇報復，經過專案小組追查，前天將所有嫌犯逮捕到案。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
男違停遭盤查拒酒測! 與警僵持逾半小時"酒測值為0"
南部中心／綜合報導台南有一名男子，週五深夜臨停在路邊，卻遭到路過員警盤查，當時員警認為男子的車上有聞到酒味，要求對男子進行酒測，但這名男子卻堅持不願意配合，更認為自己已經給員警身分證了，雙方僵持超過半小時，但事後男子酒測值為0，員警也讓男子自行離去。男子指控警方違法盤查要求酒測，警方認為於法有據。（圖／翻攝畫面）員警站在車窗邊，不斷要求男子下車進行酒駕，但他就是堅持不願意配合，員警強調聞到酒味，認為是合理要求，但男子卻說他已經給了身分證，認為要求下車受檢，已經侵害人權，員警說如果堅持拒測，就要告知相關權利開罰，但男子也認為警方不放人，已經妨害他的權利，這起事件起因於警方發現這輛轎車違停上前盤查，員警聞到酒味，但男子卻堅持拒測，雙方僵持超過半個小時。男子指控警方違法盤查要求酒測，警方認為於法有據。（圖／翻攝畫面）台南警第一分局莊敬所長張許世賢指出，「經查發現該車內疑似有酒味，遂要求該車駕駛男子下車接受酒測，後續告知酒駕及拒絕酒測相關規定，該男始下車配合。」，警方強調根據警察職權行使法第八條，員警當下認為聞到酒味，可以要求進行酒測，最後男子終於進行酒測，數值是零，不少民眾就覺得，既然沒喝酒，幹嘛怕酒測。律師認為警方當下的要求符合相關規定。（圖／民視新聞）其他民眾認為，「我覺得該酒測就酒測吧，酒測很快啊，還是有點扯啊，因為就酒測而已嘛。」，也有人說，「沒有喝酒就讓警察測沒關係，會覺得這樣沒什麼必要。」，律師梁家瑜認為，「可能警察認為犯罪行為人，或犯罪嫌疑人他的身上有酒味，即將導致這個危害，所以實施酒測的行為，應該是符合法律規定的。」律師認為警方當下的要求，應該是符合相關規定，只是男子違停還是事實，最終還是被告發後，警方就讓他離去。原文出處：男違停遭盤查拒酒測！ 與警僵持逾半小時酒測結果曝光 更多民視新聞報導牛肉堡惹禍？觀眾帶漢堡影城拒賣票 消保官：影城全面禁外食恐違法持刀砍母50多刀！彰化逆倫慘劇 老母勸阻兒子竟遭殺害中國男「酒駕逃逸」慘了！辯稱「這1句」判刑結果出爐民視影音 ・ 1 天前
為了2萬元！ 惡男「饅頭」綁25歲女 剃髮逼喝毒
一名綽號「饅頭」的27歲張姓男子，販毒，指派25歲女子 去交易，卻懷疑她私吞2萬元，去年找來 女子 與 19歲林姓前女友，將她綁到汽車旅館囚禁3小時，亂剃頭髮，還逼喝毒咖啡，手段相當殘忍。 #販毒#綁25歲女子#2萬元#囚禁東森新聞影音 ・ 4 小時前
街頭攻擊！女遭噴辣椒水.毆打拖行 20萬金鍊被搶
新竹市 / 綜合報導 新北市永和區上個月14日，一名范姓女子遭人當街噴辣椒水、揮拳攻擊，並搶走脖子上價值20萬的金項鍊。警方追查，發現這案件並非隨機搶劫，而是感情糾紛！當事人接獲友人哭訴，便指使另兩名犯嫌，教訓范姓女子。動手的劉嫌犯案後，不只將金鍊變賣換現，還多度變裝、製造斷點躲避追緝，連同共犯張嫌訊後收押，教唆的江嫌則以6萬交保。黑衣女子正在路口等紅綠燈，這時一名男子，從她背後悄然靠近，冷不防對她噴灑辣椒水，還將她撂倒在地拖行，女子激烈反抗，但還是不敵一個大男人的力氣，頭部多處挫傷，脖子上價值20萬的黃金墜鍊，也被搶走。事發在上個月14日，新北市永和區福和路，附近就是學區，光天化日之下發生攻擊事件，也嚇壞附近民眾，附近目擊業者說：「(一開始)只是覺得那個父親打人實在是太兇了，那時候才喊了第一句救命，然後我才知道，喔是一個女孩子，那時候她倒在地上，他又再補了她2至3拳之後，就往那個地方，插著口袋就往那個地方跑了。」新北市永和分局執勤員警說：「警察，不要動。」檢警迅速掌握情資，逮捕動手男子，原以為是一起隨機搶奪案，深入追查發現，被打的范姓女子跟人有感情糾紛，對方向江姓男子哭訴，在江嫌的教唆下，張嫌提供做案道具，劉嫌則負責動手，他先在路邊攻擊，當時是灰帽灰衣，隨後搭小黃到捷運站換乘，人到松山時，已經變裝成白帽黑衣，企圖製造斷點躲避查緝。新北市警局永和分局偵查隊長李翊凡說：「迅速逮捕行凶嫌犯，並擴大追查幕後教唆共犯，並擴大追查幕後教唆共犯。」動手的劉嫌表示金鍊已經變現，和共犯張嫌訊後遭收押禁見，教唆的江嫌則以6萬交保，根據了解這3人供稱，純粹情義相挺幫忙出氣，但用錯方式反讓自己觸法送辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
不只普發1萬！勞保局「15筆錢」11月底全數入帳 最高可領近10萬
普發現金1萬即將上路，最快11月12日入帳。此外，根據勞保局行事曆指出，在11月份陸續發放國民年金保險生育給付等15筆津貼，其中國民年金保險喪葬給付符合資格者，最高可領近10萬元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃園客運司機毆高中生遭起訴 檢揭「二度解職」黑歷史
22日在桃園市，因為懷疑學生上車投錢不足，遭羞辱後當街對學生動手的的客運劉姓司機，後續檢方火速偵結起訴，檢方調查發現，這名劉姓駕駛過去就曾因為態度不佳、駕駛行為違規等原因兩度遭公司解職，但他仍不思悔改...華視 ・ 1 天前
醫奉35／林靜芸：林芳郁從不放棄任何病患
第卅五屆醫療奉獻獎昨舉行頒獎典禮，前衛生署長林芳郁以推動「到院前緊急救護制度」（ＥＭＴ）奠定台灣急救體系根基，獲頒「特殊...聯合新聞網 ・ 14 小時前
接住鏟子超人！衛福部暖推安心方案：1年內「每人可3次免費心理諮商」
接住鏟子超人！花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，災害自9月23日發生至今，第一線救災人員與投入災區復原工作的志工，身心承受高度疲憊與情緒張力，甚至可能影響後續生活。考量救災時的疲憊與情緒張力，可能造成失眠與情緒低落等狀況，衛福部今（1）日起不限年齡、從寬認定志工身分，提供1年內3次免費諮商服務。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影/「詐騙王國」連外國人都來賺 嘉義2遊客乞討6萬醫療費
近日有民眾在社群平台臉書社團「嘉義綠豆大小事」發文，並指出嘉義市文化路上有兩名外國遊客，因需籌集醫藥費用6萬元而向路人乞討，起初該民眾以為是真的，所以好心捐兩百元，沒想到事後發現竟是詐騙，並嘲諷自己太笨了，貼文曝光後，吸引大批網友熱烈討論。中天新聞網 ・ 3 小時前
黃明志捲「護理女神之死」！網友反揪「1疑點」好奇這事
娛樂中心／于士宸報導擁有甜美外型與亮眼身材、IG粉絲逾50萬的網紅謝侑芯，因曾任護理師而被封為「護理系女神」。未料，日前傳出她在國外因突發健康狀況離世，消息震驚各界。據悉，事發時她身處高檔飯店，馬來西亞歌手黃明志也同房，警方於現場查獲疑似毒品，黃明志因涉嫌持有遭逮捕，後以保釋金獲釋。稍早黃明志親自在臉書回應，強調「沒有吸毒」，並對謝侑芯之死深感遺憾。貼文一出，網友反對現場「1細節」感到好奇，並湧入留言區追問真相。民視 ・ 1 小時前
卸任國民黨主席 朱立倫：以身為48年國民黨員為榮、籲團結支持鄭麗文
國民黨今全代會黨主席交接，正式告別「朱立倫主席時代」。朱致詞時，除感恩黨的栽培，也感謝近30年來默默支持的好朋友，強調自己以身為48年的國民黨員為榮，永遠不會忘記黨的栽培，也呼籲黨員團結支持新主席鄭麗文。太報 ・ 1 天前
感情糾紛! 女當街遭搶還被毆 嫌犯替友報復脫序變搶劫
社會中心／綜合報導新北市永和上個月14日，驚傳一起金項鍊搶案，警方深入追查，意外發現竟是感情糾紛引起！被害人日前和另一半分手，大吵之下還揚言要給另一半的妹妹好看。妹妹向朋友訴苦，找來了劉姓嫌犯幫忙，原本只是埋伏噴辣椒水、打一頓教訓，但劉姓男子卻臨時起意，搶走價值二十萬金項鍊，成了強盜案。發生在上個月，范姓女子站在永和福和路，自家附近的路口滑手機，突然後方出現一名男子，朝她噴灑辣椒水，甚至還出手痛毆頭部，讓她無力反抗，癱軟倒地。之後男子甚至還一把抓走，她脖子上的金項鍊逃逸。追查監視器，發現嫌犯多次變裝，一下戴著灰色棒球帽，沒多久現身又帶著白色棒球帽，頻繁進出捷運製造斷點，金項鍊則被變賣得手近二十萬。原以為是單純搶案，但警方深入追查，背後竟是感情糾紛而起。永和分局偵查隊長李翊凡表示「揮拳攻擊並搶奪黃金墜鍊案，歷經半個月縝密追查，發現非單純強盜案，疑與感情糾紛有關。」警方vs.劉姓嫌犯「警察警察，不要動趴下。」嫌犯埋伏被害人住處附近 全因感情糾紛被教唆報復教訓被害人（圖／民視新聞）員警破門，來到劉姓嫌犯住處逮人，而嫌犯會動手打人，全因是被教唆出氣。根據了解，被害人范姓女子，最近剛和另一半分手，雙方鬧得並不愉快，范姓女子最後撂話表示，要找人給對方妹妹好看。妹妹跑去跟江姓男子訴苦，江男再找上劉姓嫌犯和另一名張姓男子，幫忙報復出氣，明明只是策畫教訓對方，沒料到劉姓嫌犯竟臨時起意行搶。永和分局偵查隊長李翊凡表示「在專案小組鍥而不捨，調閱監視影像及分析作案軌跡後，迅速逮捕行兇嫌犯，並擴大追查幕後教唆共犯，於10月30日將涉案五名嫌犯，全數查緝到案。」劉嫌臨時起意行搶 劉嫌（左）和張嫌（右）涉犯強盜遭收押（圖／民視新聞）劉姓嫌犯脫序演出，搶來的錢，全都拿來自己花用，因為涉及強盜，連同策劃犯案的張姓嫌犯，一併收押禁見，幕後主使者江姓男子，以及兩名當事姊妹，也通通被帶回偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：感情糾紛！女當街遭搶還被毆 嫌犯替友報復脫序變搶劫 更多民視新聞報導詐團黑吃黑? 車手面交500萬 遭同夥「自導自演」搶走臉上無光!警方設局逮車手 被害人300萬遭搶4嫌1仍在逃掉漆! 警拿"300萬現金"誘捕車手遭劫 3匪落網1在逃民視影音 ・ 1 天前
消費糾紛? 外籍男大鬧西門町理髮店 女店員驅離爆爭執
社會中心／綜合報導台北市西門町一家理髮店，週六下午傳出一名法國男子，疑似在店裡鬧事，女店員一度拿出棍子阻擋，雙方僵持不下，原來上週這名男子，就因為染髮，發生消費糾紛，還一度還騷擾客人，這回男子疑似想找店員理論，又企圖在店裡點菸，被趕出店外。「店員vs.鬧事外國男子。」穿著黑衣的外國男子，企圖要進到店內，兩名女店員，不斷拿出棍子阻擋，對方緊抓不放，其中一名女店員，硬是被一把拉到店外。「店員。」牢牢抓著棍子，外國男子始終不願離開，事發在周六下午約三點多，西門町一家理髮店，傳出外國男子鬧事，不論店家怎麼趕都趕不走。當事美髮店老闆娘表示「他就非常地激動，他就拿了他手上的菸，直接要戳我們的客人，我覺得很恐怖，所以我們那時候才拿了一個，類似窗簾棒防衛棍這樣，因為我需要跟他保持距離。」美髮店店員（10.26）「欸ohmygod。」男子上周因消費糾紛在店內遊走騷擾店家報警 如今二度上門找報警店員理論（圖／民視新聞）原來早在上周日，這名來自法國的男子，前往店裡染髮，2700元的費用，一度刷不過，男子開始不停在店裡遊走，騷擾他人，店家報警處理，事隔一周，男子重回店裡，打算找報警的店員理論。當事美髮店老闆娘表示「（上週日）他要結帳的時候，刷卡刷不過餘額不足，所以他就開始在店裡遊蕩，找店裡的妹妹要聊天，靠非常非常地近，第二次他是直接要進來店內，在找那個報警的男性店員，當然我就告訴他我們不方便，他又要進來抽菸。」法國男抓住店員驅趕棍子 事後挨告傷害及恐嚇罪（圖／民視新聞）鬧事法國男子42歲，自稱法國樂團團員，來台推廣樂團，九月入境台灣，簽證預計十二月到期，眼尖網友發現，男子過去曾在飯店以及酒吧鬧事，甚至還在候機室和飛機上，騷擾乘客，就連洗牙，也會鬼吼鬼叫，問題一籮筐。當事美髮店老闆娘表示「做口供的時候，他還就是很挑釁一直這樣子，我就覺得很恐怖。」西門町派出所所長陳韋勲表示「立即將該名男子帶回派出所，全案訊後依傷害及恐嚇罪嫌偵辦。」面對男子，接連上門騷擾，法律卻無法給予約束，店家也很無奈。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！原文出處：西門町理髮店遇老外「鬧場」 女店員持棍棒驅離 雙方爆衝突 更多民視新聞報導理髮店遇外籍男子鬧事.企圖點菸 遭女店員驅離爆爭執人夫加班竟「激戰女同事」！妻驚見極樂畫面怒喊告噁男約少女「土地公廟激戰」下場慘了！竟躲公廁性交 判決曝光民視影音 ・ 2 小時前
華僑婦科醫駐偏鄉30年 洗腎還在關心病人！獲醫療奉獻獎
菲律賓華僑、醫師陳明珠在台行醫34年，其中24年獨自扛起恆春半島婦產科重任，最艱困的時期，她每月僅休一天半，長期過勞導致洗腎，但只要急診來電，就算仍在透析，也會立刻拔針趕回診間，除了行醫，她還關心新住民與偏鄉孩童教育，推動課輔班超過20年，讓孩子在山海交界的恆春，安心學習成長。自由時報 ・ 1 天前
狗狗跌落海邊懸崖 美消防員英勇垂降 救援直擊
美國舊金山一隻寵物狗近日與別的狗狗在海岸公園玩耍時，不小心跌落懸崖，並在陡峭岩壁上受困超過20分鐘，消防單位獲報立刻出動，以無人機確認狗狗的位置後展開救援。 救援人員垂降而下，將安全帶繫在重約18公斤的狗狗身上，隨後緩慢地以繩索拉回頂部，成功獲救，並與主人團聚。據消防人員表示，狗狗得救後非常高興，對每個人搖尾巴還給親親。 這起事件發生在方斯頓堡（Fort Funston）海岸公園，當地懸崖與海灘落差可達約60公尺。由於狗狗對環境不熟，疑似踩到植被滑倒而失足墜落。消防部門提醒，該地地形陡峭，他們經常在此執行救援任務，呼籲民眾帶寵物前往時務必使用牽繩，以策安全。Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 天前
獨家》醫院停車場大亂鬥！ 5人圍毆1男 女拿球棒猛K頭
南投竹山一家醫院停車場，上午將近九點左右，發生兩派人馬鬥毆衝突，五打一圍毆，其中一名女子還拿出球棒，朝男子頭部猛打，兩人掛彩受傷，警方到場後了解，原來被圍毆的男子和拿球棒的女子已經離婚，為了家人生病發生口角，進而引發肢體衝突。 #圍毆#南投竹山#醫院停車場東森新聞影音 ・ 23 小時前