立陶宛推無人機教育計畫 約納瓦市訓練中心啟用剪綵 (圖)

蔡依林（Jolin）睽違6年，今（11╱2）在台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦新專輯《PLEASURE》簽唱會，她12月30、31日及明年1月1 日將在臺北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，許多粉絲擔心搶不到票，被問加場機率，她坦言：「我其實也覺得3場不夠，我們其實一直在詢問大巨蛋其他的檔期，本來還想說那大巨蛋沒有時間，那小巨蛋呢？世運主場館好像也滿了，不是我們想要的時間。」至於是否會有嘉賓？她說：「目前沒有，我完全沒想到這一題。」

太報 ・ 3 小時前