立陶宛機場因氣球關閉 10月初以來第9次

立陶宛的維爾紐斯機場(Vilnius airport)23日表示，因為氣球正在飄向其領空，已暫停機場運作，部份要在機場降落的航班改道其他城市。

維爾紐斯機場在網頁上指出，計劃在當地時間24日凌晨1點半(台灣時間24日上午7點半)重新開放。

歐洲航空界最近幾個月來經常因為目擊無人機事件與無人機入侵而陷入混亂，包括哥本哈根和布魯塞爾的機場在內。而這次維爾紐斯機場關閉，則是這處立陶宛首都機場自10月初以來的第九次。

這個波羅的海國家已表示，走私者利用氣象氣球來空投走私香煙，並指控白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)准許這種做法，稱這是一種「混合攻擊」(hybrid attack)。

立陶宛上個月曾因此關閉兩處與白俄的邊境檢查站，但隨著這種對空中交通的干擾似乎已經停止，已在本週稍早重啟檢查站。