立陶宛率7國議員團訪台惹怒北京! 中共前夕射電磁脈衝彈驅離外國軍機

立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯近日率立陶宛、愛沙尼亞、芬蘭、德國、波蘭、瑞典及烏克蘭 7 國成員來台。 圖：外交部 / 提供

[Newtalk新聞] 由立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）率領的歐洲 7 國議員團，自本週日（1日）起展開為期 6 天的訪台行程。外界矚目的是，訪團此次除了晉見副總統蕭美琴，更罕見地指名前往距離中國大陸僅數公里的金門前線，引發中國強烈反彈。訪團來台前夕，中共軍方在台海周邊發射電磁脈衝彈驅離外國軍機，被外界解讀為給訪團的警告。

這支 8 人訪團由立陶宛、愛沙尼亞、芬蘭、德國、波蘭、瑞典及烏克蘭組成，成員如愛沙尼亞外委會主席米克爾森（Marko Mihkelson）、立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、波蘭國會歐盟事務委員會主席波格妮絲（Agnieszka Pomaska）、瑞典國會議員艾索菲（Ann-Sofie Alm）。其中烏克蘭國會議員索博利耶夫（Serhii Soboliev）的出現也備受關注。

中國評論帳號「瑤音萬里」點名澤連斯基政府，需要仔細思考是否要縱容自家政客「踩紅線」。 圖：翻攝自澤連斯基的X

對此，中國評論帳號「瑤音萬里」發文狠批，直指立陶宛一方面由總統放出風聲想修復與中國關係，一方面又帶頭挺台。他也點名澤連斯基政府，在陷入戰爭危機的情況下，需要仔細思考是否要縱容自家政客「踩紅線」，將一個大國推向對立面，這筆外交帳「到底划不划算」？

文章指出，這次歐洲訪團來台被視為一種「對中示威」，只因俄羅斯聯邦安全會秘書紹伊古（ Sergei Shoigu）剛出訪完中國，訪團可能想試圖以「台灣牌」來牽制中俄合作。

解放軍055型飛彈驅逐艦。圖為舷號 108 的咸陽號。 圖：翻攝「Facebook」@VANUATU GOVERNMENT

與此同時，根據《央視》披露，解放軍 055 型飛彈驅逐艦「延安艦」近日在台海海域，對外國軍機發射電磁脈衝彈進行強制驅離與干擾。「瑤音萬里」認為，這不僅是對外軍挑釁的回擊，更是對立陶宛訪團參訪台灣的「明確警告」。

