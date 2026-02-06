立陶宛稱台灣設代表處是「巨大錯誤」！環時加碼轟：口頭講講不夠

立陶宛總理魯吉尼涅日前公開表示，當年允許台灣設立「台灣代表處」是犯了「巨大錯誤」，陸媒《環球時報》今發表社評抨擊，「僅有口頭表態是遠遠不夠的，立方需要拿出更有誠意的行動。」

立陶宛總理魯吉尼涅。（圖／路透社）

文章指出，「一段時間以來，立陶宛方面零零碎碎釋放出一些『改善對華關係』的信息，但往往言行不一。比如，立陶宛總統不久前在一次公開講話中表示，與中國過於親密會造成風險。再如，2月1日，立陶宛國會外交委員會副主席率多國議員竄訪台灣。」

文章抨擊，而這次魯吉尼涅（Inga Ruginienė）的表態，僅是後悔「當了出頭鳥」，「未深刻反省自身錯誤，更未就粗暴干涉中國內政進行道歉和採取實質性補救措施。」

文章表示，「一個中國原則是中國同其他國家發展外交關係的基礎，台灣問題是中國核心利益中的核心。」中方維護國家主權和領土完整的決心「堅如磐石」，文章並指，立陶宛態度轉向「警告了幻想在『以台制華』中充當馬前卒的某些國家，也狠狠地打臉了挾洋自重的台獨分裂勢力。」

文章指出，「然而，僅有口頭表態是遠遠不夠的。立方需要拿出更有誠意的行動，切實糾正錯誤並消除惡劣影響，為中立關係正常化創造條件。」

