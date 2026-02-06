立陶宛稱設「台灣代表處」失誤 中官媒：非口頭認錯可止損

魯吉尼涅日前稱設「台灣代表處」是重大戰略失誤。（AP）

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前表示，立陶宛在首都維爾紐斯開設台灣代表處是一項「重大戰略失誤」，並形容此舉是「跳到火車前面，結果吃了虧」，導致與中國關係急遽惡化。對此，中國官媒直言，與立國關係所受損害並非口頭認錯即可修復，若欲「止損」，立陶宛須拿出實際行動糾錯。

魯吉尼涅4日接受《波羅的海通訊社》（BNS）專訪時表示，當年允許台灣在首都維爾紐斯設立代表處，形同「跳到火車前面，結果吃了大虧」，是一項未經與歐盟或美國充分協調的重大戰略失誤，最終導致立陶宛與中國關係嚴重惡化，她也坦言，修復對中關係將是一條艱難且漫長的道路。

對此，我國外交部昨日重申，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，駐立陶宛台灣代表處的名稱為雙方共識，自設處以來與立國政府持續透過推動在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利的實質合作，創造經貿實益及強化民主經濟韌性，並將持續與立國政府保持密切協調與溝通，共同深化兩國關係。

而針對魯吉尼涅的說法，中國官媒《環球時報》今日發表社評指出，立陶宛雖釋出修復關係的訊號，甚至表達訪華意願，但過去4年兩國關係遭受的嚴重損害，絕非口頭承認錯誤即可彌補。社評回顧，2021年立陶宛允許設立「台灣代表處」，中方認定其背棄中立建交公報承諾，隨後將雙邊外交關係降為代辦級，導致經貿往來斷崖式下滑，立國多項產業與港口營運受到衝擊。

該社評強調，一個中國原則是中國與他國發展外交關係的政治基礎，台灣問題涉及中國核心利益，立陶宛僅止於後悔付出的經濟與政治代價，卻未就干涉中國內政作出深刻反省或實質補救，直言立陶宛若要「止損」，必須以實際行動糾正錯誤、消除負面影響，否則關係正常化難以實現。





