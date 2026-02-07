立陶宛稱「犯錯」設台灣代表處！中國竟趁機喊一中 外交部怒轟霸凌
即時中心／黃于庭報導
立陶宛於2021年，在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」；不過，此舉引發中國反彈，該國總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）近日更坦言，這項決策是「衝到火車前（jumped in front of the train）」，結果吃了虧。中國外交部趁機喊話立國，恪守所謂「一中原則」。對此，我國外交部今（7）日強硬反擊，中方此舉為強行施加獨斷偏頗意志於他國，更凸顯其對國際社會洗腦的霸凌行徑。
魯吉尼涅近日接受《BNS》專訪，她認為，雖然台灣也在其他歐洲國家設立代表處，但都「經過正常協調程序」，並以「台北代表處」名稱設立，試圖與中國保持務實的合作關係；「立陶宛可能犯了巨大的錯誤」，她更直言，當初以為主動提供某種東西，世界就會突然感激我們，但卻沒有人領情。
在魯吉尼涅看來，歐洲採取統一立場是應對中國問題的最佳策略，若要建立關係或製定計劃，就必須考慮本國利益；反之，要是對國家和人民沒有好處，「我們為什麼要脫離歐盟，走上毫無意義的道路呢？」
「我認為立陶宛確實搶先一步，結果吃了虧」，魯吉尼涅以「衝到火車前」（jumped in front of the train）形容該項決策，並表示，立陶宛目前正與中國進行初步對話，而為了實現與北京關係正常化，必須與歐盟和美國協調行動。
然而，中國外交部發言人林劍，昨（6）日於被問及此事時，謬稱中國始終敞開溝通大門，希望改善中立關係，並希望其做出實際行動、糾正錯誤，「回到恪守一個中國原則的正確軌道」。
中國外交部指稱，立陶宛應回歸「恪守一個中國原則」的正確軌道。（圖／取自Lin Jian 林劍X）
對此，外交部鄭重聲明，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。
外交部重申，所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。
外交部更痛批，中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預台灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。
綜上所述，外交部強調，台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作。各國自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干涉。我國將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。
原文出處：快新聞／立陶宛稱「犯錯」設台灣代表處！中國竟趁機喊一中 外交部怒轟霸凌
更多民視新聞報導
黃國昌尷尬極了！子弟兵初選「打不過黨內素人」 他認了：有點驚訝
黎智英恐判終身？前《蘋果》記者曝香港新聞自由最後光景
蕭旭岑稱谷立言只比科長大一點 陳其邁遺憾：貶義字眼「大可不必」
其他人也在看
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
新竹市民很滿意「她」！輾壓對手差距曝光
[NOWnews今日新聞]2026年新竹市長選戰逐漸升溫，國民黨已表態禮讓現任市長高虹安續拚連任，民進黨人選則尚未拍板，外界普遍看好陽明交大教授林志潔最有可能出線；此外，時代力量黨主席王婉諭也有意角逐...
國民黨挨批親中反美！蔡正元示警：這都要贏
[NOWnews今日新聞]國共兩黨智庫論壇日前於中國北京登場，針對精密儀器，醫療及能源等領域進行交流，引民進黨立委王定宇表示憂心國民黨再次把台灣經濟供應鏈鎖進中國、製造國安破口。對此，前立委蔡正元昨（...
卓榮泰也開嗆了！強硬要求李貞秀「依照中華民國法律」外界反應曝
即時中心／高睿鴻報導民眾黨國會黨團近日異動人事，原本的8名不分區立委，除了陳昭姿、劉書彬，其餘6人均因配合黨內「兩年條款」政治承諾，於2月1日正式請辭；新一批遞補人選，則從前（3）天起就職。不過，其中1名新科立委李貞秀，卻因國籍身分惹議，外界不斷質疑，她根本未依法放棄中國籍身分；因此，包括內政部等多個行政單位也嗆明，將不會接受其質詢、索資。行政院長卓榮泰今（5）日受訪時回應「一切都應依照《國籍法》的標準」。
蔣萬安輔選腳步恐被她拖住？吳子嘉斷言台北市長選舉結果：百分百投這人
2026九合一大選將在11月28日舉行投票，領先一步展開縣市長提名作業的民進黨，近日正式提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任，在台南、高雄激烈初選結果出爐後陸續完成布局，然而在首都台北市方面，雖有壯闊台灣創辦人吳怡農表態參選，但綠營人選至今遲未確定。媒體人吳子嘉5日在直播節目中提到，從許多調查看，台北市長蔣萬安百分百會當選。國民黨主席鄭麗文日前接受《經......
中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉曝「這1傳聞」恐是真的！
論壇中心／綜合報導繼前中央軍委副主席張又俠被調查之後，又有三名中共軍工企業高官因腐敗被終止人大代表資格，分別是中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦和中國工程物理研究院原院長劉倉理。對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上透露，美國情報部門披露，解放軍高層遭清洗是因貪腐嚴重，包括火箭軍有大批彈道飛彈內裝的不是燃料，是水，「現在聽來很可能是真的」！吳崑玉表示，我原來以為這個是假訊息，現在看到逮了這三個軍工高層以後我開始覺得，美國的情報有可能是真的，不然為什麼要逮這三個人？可能是真的火箭有灌水、質量有問題、核武建設基地中間有紕漏，因為最好貪錢就在這些地方，貪還要配合腐敗，不只貪錢，該做好的事可能沒做，就造成這樣的結果，這些人職務都不低，要取消他的人大委員資格以後才能夠移送法辦，這是中國法律的規定，所以已經嚴重到這種地步，那就表示不是小事。習近平設定目標，希望中國在2035年實現「全面軍事現代化」，使中國成為僅次美國、全球最大軍費支出國。然而，美國五角大廈在最新評估中卻指出，解放軍內部根深蒂固的貪腐問題，正嚴重阻礙其軍事現代化的進程。原文出處：中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉：飛彈裡裝水的傳聞恐是真的！ 更多民視新聞報導李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」李貞秀"擁中國國籍"當立委！律師曝"嚴重後果"！川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
蕭旭岑稱美政客不該干涉台灣內政 吳思瑤提一事打臉：驗證王滬寧叫他往右就往右
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國防特別條例持續卡關，藍白有意自提版本，引起美國議員發聲，力挺院版儘速付委審查。不過，國民黨副主席蕭旭岑就批評，美...
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
民眾黨基層盼「御駕親征」彰化縣長！黃國昌：厚愛了
[Newtalk新聞] 民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，希望藍白合作推出最強縣長人選，甚至討論民眾黨主席黃國昌親自出馬參選。對此，黃國昌今（7）日表示，這樣說是厚愛了，現在最重要的工作就是專注在新北市長選務上。 温宗諭表示，他期待藍白能早日達成共識，也希望兩黨主席與地方主委坐下好好談，避免整合進程持續空轉。他也轉述基層聲音，如果整合一直沒有結果，地方已經出現討論，是否要請黃國昌「御駕親征」，親自投入縣長選戰，以穩定士氣凝聚支持者。 黃國昌今上午與新北市議員陳世軒在新莊宏泰市場發春聯，並於會前受訪表示，這樣子說是厚愛了啦。他現在最重要的工作，就是爭取更多新北市民的支持，專心在新北市長的選務上。 針對新北市議員卓冠廷批評，都更政見是拿現有政策「換名加蔥」，黃國昌表示，民眾黨在意的是新北市需要改變的現況，看到的是民眾的痛苦，但民進黨議員卻急著噴政治口水。他問卓，「對於新北現在都更的速度、處理，滿意嗎？」如果都覺得很滿意，其顯然離新北市民的距離非常遙遠。 陳世軒則說，民進黨的論調都是說「這個已經在做了啊」，請問所有民進黨議員現在都變成侯市府的發言人嗎？他說，這在立場上其實滿奇怪的，所以為了攻擊
台海局勢擴大軍購 顧立雄:預算通過可以全數到貨
政治中心／綜合報導應對台海嚴峻情勢，國軍擴大對美軍購，國防部長顧立雄證實，若今年預算可以通過，M1A2T可全數到貨，海馬士、魚叉飛彈、各式無人機也將陸續交運，但要強化戰力不只總預算，國防特別條例也是必須，傳出藍營新會期將自提版本，綠營立委喊話就算要自提，也請讓院版付委，進行實質討論。國軍強化戰力，對美採購地表最強戰車「M1A2T」，以及海馬士多管火箭系統等裝備，去年已陸續交裝，國防部長顧立雄帶來好消息。國防部長顧立雄透露，若總預算能順利通過，M1A2T等對美軍購可順利交運。（圖／民視新聞）聲源：國防部長顧立雄：「今年的年度總預算，如果能夠順利通過，M1A2T今年可以全數解繳，海馬士多管火箭飛彈系統，魚叉飛彈海岸防衛系統，Altius-600無人機等等，也都會在今年分批來交運。」不只總預算要過，八年1.25兆國防特別條例也是重中之重，包括維克與蘇利文等美國國會議員，先後點名在野擋阻撓審查，但藍營似乎鐵了心要擋，國民黨副主席蕭旭岑上廣播，更批他們只是遠房親戚，無法代表川普。美國會議員質疑在野擋軍購，國民黨副主席蕭旭岑批是遠方親戚，無法代表川普。（圖／網路）國民黨副主席蕭旭岑：「他們找的不是家長，他們找的是遠房親戚家長是川普，可能有一點油水的這些親戚，來那邊恐嚇叫囂不能代表家長。」立委（民）王定宇：「說美國這些國會議員叫做遠房親戚，川普總統也沒有同意，蕭旭岑是沒有國際常識還是勇於說謊，川普總統已經公佈第一階段，六項對台軍售，行政部門國務院多次重申，支持台灣1.25兆的國防預算，美國民主共和兩黨都表達，這1.25兆攸關台灣安全。」民眾黨不只擋國防特別條例，還自提上限4000億版本，傳出國民黨也將跟進，預計新會期會提出自己的版本，但國民黨才剛到中國與北京會談，提軍購版本有多少真心，也引發綠營質疑。民進黨團書記長陳培瑜：「如果國民黨在去中國論壇結束回來之後，才說要加強提出自己的版本，我只能說我既不期待，而且我很怕受傷害，不管你們的版本長什麼樣子，請你們高抬貴手，讓行政院的版本，付委審查實質討論。」攸關國家安全，綠營喊話讓院版特別條例付委，才能實質討論。原文出處：台海局勢擴大軍購 顧立雄：預算通過可以全數到貨 更多民視新聞報導巴拿馬跨黨派國會議員訪台 林佳龍：從國會外交開啟廣泛合作王世堅領軍！帶民進黨北市議員參選人登記 急喊：我是雄性不是母雞教召舊制確定掰了！國防部拍板全面改14天 新制模式、訓練內容曝光
新北議會 綠黨團幹部交接 藍首位女性書記長
新北市議會民進黨團5日舉行總召暨幹部交接典禮，民進黨新北市長參選人、新北市黨部主委蘇巧慧親自監交，新任總召陳永福從上任總召廖宜琨手裡接獲印信，新北市長侯友宜、副市長劉和然及市府團隊受邀出席觀禮。至於國民黨團幹部，議長蔣根煌5日下午親自協調，新任會期將由陳儀君出任書記長。
本周最強內幕》國民黨彰化、新竹危險了？謝衣鳳姊弟相爭，有驚奇備案！陳見賢出線被「他」修理、徐欣瑩恐脫黨？
2026地方九合一大選將在11月28日舉行投票，各陣營布局邁入白熱化階段，最初以民進黨鐵票區「南二都」台南市長、高雄市長黨內初選競爭最為激烈，如今立委陳亭妃、賴瑞隆出線後，外界逐漸將焦點轉到首都，民進黨將派出誰對戰力拚連任的台北市長蔣萬安，各類傳聞不斷。國民黨方面，雖許多地方雖早早「定於一尊」，但如今部分縣市，乃至「優勢選區」卻爆出初選爭端，除被視為搖擺州的......
美麗島電子報民調》新竹縣長最新「分裂戰況」出爐！徐欣瑩藍軍支持度曝光
2026九合一大選春節倒數，國民黨部分縣市傳出初選爭端，新竹縣長方面，有立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢力爭提名，雙方互不禮讓，引發藍軍分裂危機；徐欣瑩日前在支持度領先的情況下，因不滿黨內初選還要納入黨員民調，一席言論一度引發恐脫黨的討論；民進黨方面，雖人選尚未底定，但以竹北市長鄭朝方呼聲最高。《美麗島電子報》最新民調顯示，兩人在與民進黨可能對手鄭朝方、三腳督......
謝龍介控內定正副議長 陳亭妃斥抹黑
國民黨台南市長參選人謝龍介6日網路直播中指出，民進黨初選過關的陳亭妃自詡準市長身分，已內定未來的台南市正副議長人選、招募小內閣、啟動開發案；陳亭妃駁斥謝在編故事抹黑。「挺憲派」議長邱莉莉率黨內19位議員一同登記台南市議員黨內初選，陪同的立委林俊憲表示「大選時母雞照顧不到的，小雞要更團結」，暗指陳若整合議員未果，黨內紛爭恐延伸至議長選舉。
卓榮泰出手了！批眷改條例修正違反平等原則 親口證實「不副署」
即時中心／潘柏廷報導藍白立委上屆會期挾人數，強硬三讀通過《國軍老舊眷村改建條例》（眷改條例）修正草案，除放寬老眷村年限外，新增條文更加上「有改建之必要」，讓外界制質疑為特定個案修法；據了解，行政院將拍板「不覆議」也「不副署」，預計今（6）天對外說明。對此，卓榮泰上午出席活動前受訪證實，基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，決定這次眷改條例的修正，決定不予副署。卓榮泰今日上午出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮，並在活動前接受媒體聯訪，針對眷改條例是否確定不副署一事，卓榮泰指出，立法院這次針對《國軍老舊眷村改建條例》的修正，是完全針對一個特定的個案所為的一個修法的動作。他認為，這明顯違反平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對國軍老舊眷村改建基金財務也造成負擔；嚴重的是侵犯了行政院依照憲法形成施政計畫，而且編列跟提出預算的專屬權。因此，卓榮泰強調，為了捍衛《憲法》的平等原則跟權力分立原則，他也基於《憲法》賦予行政院院長的副署權，所以決定這次眷改條例的修正，決定不予副署，「這是一個重大的決定」。原文出處：快新聞／卓榮泰出手了！批眷改條例修正違反平等原則 親口證實「不副署」 更多民視新聞報導民進黨台北市母雞是誰？段宜康喊話：一定會推出最優秀的人選藍白倒大楣了！美國國會報告點名「反對黨阻國防預算」 軍費恐不足內政部出大招！韓國瑜若不甩解職李貞秀 劉世芳拍板「這手段」處理
美下通牒3軍售有效期至3月中 黃國昌：都在民眾黨的軍購特別條例
[Newtalk新聞] 國防部昨表示，美政府針對3項軍售案正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。對此，民眾黨主席黃國昌今（7）日表示，這些品項都在民眾黨所提出的軍購特別條例，這就是民眾黨展現出來負責任的態度。 國防部昨表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。 黃國昌今上午與新北市議員陳世軒在新莊宏泰市場發春聯，並於會前受訪表示，美方發價書的品項就是去年12月18日公告的品項，而這些品項也都在民眾黨所提出的軍購特別條例，這就是民眾黨展現出來負責任的態度。他說，有具體的品項，哪些品項是台灣需要的，民眾黨就會支持。 黃國昌指出，至於相關時程的處理，他相信接下來不管是行政部門或者是立法院，應該會做最好的安排。 媒體詢問，傳出國民黨也要提出自己的版本，是否覺得有互別苗頭的感覺？黃國
江啟臣回應小官說：AIT處長代表整個國家
[NOWnews今日新聞]國民黨台中市長提名掀起內戰！立法院副院長江啟臣昨天邀請AIT處長谷立言參觀台中產業，爭取成為美國關鍵合作夥伴之際，不僅黨中央逕自公布「姐弟之爭」民調細節，副主席蕭旭岑更接力嘲...
才說初選達協議 江啟臣聲明抗議國民黨、楊瓊瓔｜#鏡新聞
國民黨台中市長初選之爭越演越烈，國民黨中央今天（2/6）才宣布，立委江啟臣、楊瓊瓔已經簽署協議，雙方同意3月最後一週完成民調作業；但江啟臣傍晚立刻發出抗議聲明，點名國民黨中央，違背協議內容，同時質疑楊瓊瓔說法違背事實。雙方隔空互槓，火藥味濃厚。
民調／新竹縣藍營內鬥！陳見賢逆轉超車徐欣瑩 差距曝光
國民黨新竹縣長提名內鬥，立委徐欣瑩與現任副縣長陳見賢協商破裂，將進行初選，但徐欣瑩抗議黨務不公，更揚言，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。不過，根據《鋒燦傳媒》今（6）日公布最新民調，陳見賢支持度以41.8%超車徐欣瑩的33.6%，兩者相距8個百分比。
民進黨台北市母雞是誰？段宜康喊話：一定會推出最優秀的人選
即時中心／潘柏廷報導前記者馬郁雯今（6）日上午在前綠委段宜康陪同下，前往民進黨台北市黨部登記議員初選，爭取中正萬華議員參選人提名，同時擔任8屆港湖市議員的李建昌，也陪同交棒對象、律師陳又新登記。不過外界更好奇民進黨台北市長人選究竟是誰母雞帶小雞，段宜康受訪則喊話「請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，帶領年底的大選」。馬郁雯、陳又新今日上午分別在段宜康與李建昌陪同下，前往登記黨內市議員初選，並繳交相關登記費用；陳又新受訪表示，雖然兩人心情緊張，還是抱著興奮的心情過來，「但聽到點鈔機的聲音比較痛一點，雖然大家說我是律師，但還是一筆不小的花費，希望有好的結果」。輪到馬郁雯受訪則坦言，和陳又新一樣聽到點鈔機的聲音時，也覺得心在淌血，但沒關係，態度拿出來，一定可以在初選順利過關、大選時候高票當選，為想服務的選區共同服務。民進黨台北市中正萬華議員擬參選人馬郁雯（左）、民進黨台北市內湖南港議員擬參選人陳又新（右）。（圖／民視新聞）「最近屬於移動式唐老鴨狀態」，馬郁雯解釋，反覆出現聲音好了又沙啞的情形，而自己早上5時30分就出門，包含掃市場、站路口一路到晚上跑所有鄰里行程，到最後追垃圾車，基本上都已經深夜11點，即便枇杷膏怎麼喝好像都沒什麼用，「但沒關係，這是努力的證明，大家都看得到」。段宜康則說，自己跟李建昌是1994年參選一起當選，已經超過30年，兩人現在心情像母雞帶小雞的「母雞」及媽媽，充滿期待與緊張，希望兩位能靠著努力順利當選；兩位都是有論述力、有理想、認真的年輕人，也希望李建昌能將8屆議員的功力，灌注給兩人。段宜康喊話，希望可以和馬郁雯一起努力，「我沒有完成的工作，希望她（馬郁雯）能夠接著把我們共同理想完成」。民進黨台北市內湖南港議員擬參選人陳又新（左）、民進黨台北市內湖南港議員李建昌（右）。（圖／民視新聞）李建昌則表示，今天是非常高興的心情，跟新一代陳又新、馬郁雯到台北市黨部登記初選，證明自己能卸下重擔，「整個理念就是選賢與能，希望能將棒子一代一代傳給優秀、能夠發揮問政功能的下一代，陳又新和馬郁雯應該都符合這樣的期待」。因此，李建昌喊話，希望兩人能夠順利通過初選，並在大選順利脫穎而出，但兩人選區說起來結構對新人不利，因為堅強對手非常多，新人要殺出重圍，真的要靠所有支持者共同把優秀新人舉上去。針對台北市長人選部分，段宜康坦言「我也很期待與緊張」，但同時他也認為，大家要有耐心，中央黨部也知道支持者的焦慮，但是本來就不是容易的工作，首都市長候選人的產生本來就要一段過程，也是選戰一部分，「請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，帶領年底的大選」。原文出處：快新聞／民進黨台北市母雞是誰？段宜康喊話：一定會推出最優秀的人選 更多民視新聞報導老鼠橫行！吳靜怡批「柯蔣該負責」北市不要驚嚇版的迪士尼中國人滿街跑恐成真？國台辦竟希望「恢復兩岸直航」 陸委會說話了核三真要重啟？龔明鑫認3月會提出再運轉計畫