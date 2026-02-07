立陶宛稱「犯錯」設台灣代表處！中國竟趁機喊一中 外交部怒轟霸凌

即時中心／黃于庭報導

立陶宛於2021年，在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」；不過，此舉引發中國反彈，該國總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）近日更坦言，這項決策是「衝到火車前（jumped in front of the train）」，結果吃了虧。中國外交部趁機喊話立國，恪守所謂「一中原則」。對此，我國外交部今（7）日強硬反擊，中方此舉為強行施加獨斷偏頗意志於他國，更凸顯其對國際社會洗腦的霸凌行徑。

魯吉尼涅近日接受《BNS》專訪，她認為，雖然台灣也在其他歐洲國家設立代表處，但都「經過正常協調程序」，並以「台北代表處」名稱設立，試圖與中國保持務實的合作關係；「立陶宛可能犯了巨大的錯誤」，她更直言，當初以為主動提供某種東西，世界就會突然感激我們，但卻沒有人領情。

在魯吉尼涅看來，歐洲採取統一立場是應對中國問題的最佳策略，若要建立關係或製定計劃，就必須考慮本國利益；反之，要是對國家和人民沒有好處，「我們為什麼要脫離歐盟，走上毫無意義的道路呢？」

「我認為立陶宛確實搶先一步，結果吃了虧」，魯吉尼涅以「衝到火車前」（jumped in front of the train）形容該項決策，並表示，立陶宛目前正與中國進行初步對話，而為了實現與北京關係正常化，必須與歐盟和美國協調行動。

然而，中國外交部發言人林劍，昨（6）日於被問及此事時，謬稱中國始終敞開溝通大門，希望改善中立關係，並希望其做出實際行動、糾正錯誤，「回到恪守一個中國原則的正確軌道」。

快新聞／立陶宛認「犯錯」設台灣代表處！中國竟又喊一中 外交部怒轟霸凌

中國外交部指稱，立陶宛應回歸「恪守一個中國原則」的正確軌道。（圖／取自Lin Jian 林劍X）

對此，外交部鄭重聲明，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。

外交部重申，所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

外交部更痛批，中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預台灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。

綜上所述，外交部強調，台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作。各國自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干涉。我國將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。

