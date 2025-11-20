立陶宛網媒視訊專訪 蕭美琴：兩國可合作無人機

蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體《15min》總編輯Vaidotas Beniušis視訊專訪。（總統府提供）

副總統蕭美琴日前接受立陶宛網路媒體視訊專訪，表示無人機領域或國防產業，可能是非常重要的合作領域，期盼兩國能夠共同打造可信賴的供應鏈。至於被問到國民黨主席鄭麗文認為普丁不是獨裁者的觀點，蕭美琴表示反對，並強調「完全不認同」。

「我們完全不認同在野黨領袖關於俄羅斯的說法。」接受立陶宛網路媒體視訊專訪，副總統蕭美琴針對國民黨主席鄭麗文認為普丁不是獨裁者的言論，表達強力反對。「我還是相信絕大多數台灣民眾對民主制度充滿信心，堅定捍衛自由，以及我們努力為台灣爭取來的價值。」

蕭美琴認為，台灣與立陶宛都熱愛民主自由，也鄰近具有侵略性的威權國家，即使雙方地理位置遙遠，依然有必須面對的共同挑戰，尤其中俄未來也有可能在軍事層面一起行動。副總統蕭美琴：「我們也看到他們正在共享同一套作戰手冊，在社群媒體上出現大量的假新聞和操作不實訊息，也都呈現高度共通性。」

而立陶宛也是唯一使用台灣的名稱設立代表處的歐盟國家，蕭美琴期待兩國打造可信賴的供應鏈。副總統蕭美琴：「我認為無人機領域或國防產業可能是非常重要的合作領域，因為兩國都致力提升國防韌性，並降低對來自不可靠地區零組件的依賴。」在歐洲議會演講後，蕭美琴再次接受外國媒體專訪，讓台灣在國際社會能夠更被看見。





