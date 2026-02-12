立陶宛總理公開表態 稱台灣駐立陶宛代表處「沒有不改名台北的理由」



甫於日前以「跳到火車前面」，形容在首都維爾紐斯設立台灣代表處一事，引發各界議論的立陶宛總理魯吉尼涅，12日接受媒體訪問時明確表態，認為台灣駐立陶宛代表處，並沒有「不改名為台北的理由」，似乎凸顯出其在外部壓力之下，有意調整對外政策的立場。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，魯吉尼涅（Inga Ruginienė）12日接受該媒體專訪時，明確表示她「看不出」不能將台灣代表處更名為台北代表處的理由，並且強調台灣代表處的更名，並不會改變立陶宛對於民主發展堅定支持的立場。

廣告 廣告

立陶宛總理強調更名並不影響對民主價值的支持

魯吉尼涅也表示「我們不僅支持民主與自由在白俄羅斯、烏克蘭的發展，也同樣支持該價值觀在台灣的演進」，同時指出代表處的更名並非一朝一夕可達成，也需要與戰略合作夥伴進行協調；她指出「我不認為更名有什麼大問題，但是這也並非可在5分鐘內做成的決定」，因此「必須和戰略夥伴進行更為廣泛的討論與協調」，不過也強調「在此事上我們當初的確過於魯莽」。

報導指出，魯吉尼涅在上週受訪時，曾表示立陶宛在2021年，事先未經過與歐盟、美國等戰略夥伴協調的情況下，就允許台北在該國首都維爾紐斯開設「台灣代表處」，無異於「跳到火車前面找罪受」，強調接受台北在當地設立代表處並非錯誤決定，因為其他歐盟國家也有類似的先例，但是在命名一事上顯然思慮不周，因此「有必要糾正錯誤」。

此外，魯吉尼涅也明確表示立陶宛外交政策應該以國家利益為優先，而不是聚焦在「所謂的價值」之上。報導表示，北京方面不斷敦促立陶宛政府「糾正」與台灣發展關係一事上存在的錯誤，強調相關舉措是推動中國與立陶宛之間關係正常化的前提，自去年5月中旬以來，立陶宛境內就不再有任何中國外交人員，且在2021年台灣於當地設立代表處之後，中國與立陶宛之間的貿易金額大幅下降，因此魯吉尼涅內閣的施政承諾之中，就包括了恢復與中國之間的外交關係。

更多上報報導

日經：歐洲與台灣關係受考驗 多國重新評估激怒中國的代價

俄軍僅需1.5萬兵力便可突穿東部前線 兵棋推演凸顯「美國缺席」對北約影響

立陶宛總理：設立台灣代表處是「跳到火車前面吃大虧」 正恢復對中關係