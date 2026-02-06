立陶宛總理坦承戰略失誤：命名台灣代表處「如衝到火車前面」

立陶宛總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）。（圖／達志／美聯社）

立陶宛總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）3日表示，該國允許以「Taiwanese」（台灣的）名義在首都維爾紐斯（Vilnius）設立台北代表處是1項戰略錯誤，並指出此舉未與歐盟或美國協調，導致立陶宛與中國關係急劇惡化。

據《立陶宛國家廣播電視台》（Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija，LRT）報導，魯吉尼埃內在接受《波羅的海通訊社》（BNS）專訪時表示：「我認為立陶宛確實是衝到了火車前面，結果付出了代價。」

她指出，儘管其他歐洲國家也設有類似的辦事處，但它們是在經過協調後，以「台北代表處」（Taipei Representative Office）的名義設立的，從而得以維持與北京的工作關係。

「那或許是立陶宛的一大錯誤，我們以為如果單獨行動、率先採取行動，世界會突然給予讚賞，」魯吉尼埃內感嘆，「我們試了，我們有了台灣辦事處，但世界並未讚賞，沒有人稱讚我們。」

她表示，立陶宛對中國的政策應建立在歐洲統一的立場之上，並清楚聚焦於國家利益，「我們在制定外交關係或計畫時，我國利益必須是首要優先，什麼對立陶宛及其人民有利。如果不利，為何要脫離整個歐盟單獨前行，走上1條不歸路？這個例子顯示，國際關係需要不同的策略。」

維爾紐斯與北京之間的關係多年來持續緊張，雙方始終未能就台北代表處的名稱達成共識。自去年5月中旬以來，立陶宛境內已無官方認證的中國外交官或其他人員。

去年6月，時任立陶宛總理帕盧茨卡斯（Gintautas Paluckas）表示，已向中方提交恢復關係的提案，但至今未收到回應。在政府更迭後，魯吉尼埃內內閣施政綱領中承諾，將把與中國的外交關係恢復至其他歐盟成員國所採行的代表層級。

「把時間倒轉是1個非常複雜的過程，」魯吉尼埃內表示，「如果我們能在技術層面逐步對齊某些要素，按照施政綱領一步步推進，我們看到關係正常化的真實可能性，但這並不意味著我們會突然互相擁抱。」

她表示，立陶宛已開始踏出「小小的第1步」，包括與北京展開書面往來，但強調任何關係正常化的努力都必須與歐盟及美國協調，「當關係受損、聯繫完全切斷後，要恢復正常化是1條極其困難且漫長的道路，」魯吉尼埃內表示，「重建關係極具挑戰，但我們正嘗試不再爭鋒相對，而是朝較為正常、技術性工作關係的方向前進。」

然而，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）先前則聲稱，恢復與中國的關係需要「雙方」的意願，同時警告，立陶宛認為與北京過度密切合作存在風險。在3日於新聞廣播電台「Žinių Radijas」播出的專訪中，他將中國的角色比作白俄羅斯，稱北京幫助俄羅斯在烏克蘭的軍事行動，並指出歐洲對中國的過度依賴已經造成問題。

