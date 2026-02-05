立陶宛總理批設立台灣代表處「吃了虧」 外交部：名稱是雙方共識

外交部回應立陶宛總理評論設立「台灣代表處」相關言論。（資料畫面）

立陶宛44歲總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）4日發表言論，形容當初立陶宛在首都維爾紐斯開設台灣代表處是「跳到火車前面，結果吃了虧」，是一項重大戰略失誤。對此，外交部重申台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，將持續與立國保持密切協調與溝通，深化兩國關係。

魯吉尼涅接受《波羅的海通訊社》（BNS）專訪時，發表「立陶宛在首都維爾紐斯開設台灣代表處是一項重大戰略失誤」言論，稱此舉未與歐盟或美國事先協調，導致與中國關係急遽惡化，更形容：「立陶宛真的是跳到火車前方，結果輸了。」

廣告 廣告

魯吉尼涅還指出，其他歐洲國家同樣設有台灣辦事處，但前提是在充分協調後，才以「台北代表處」名義設立，對於設立開設台灣代表處，她說：「這或許是立陶宛的巨大錯誤，認為只要我們自己先做了，全世界就會突然加以讚賞。我們嘗試了，設立了台灣代表處，但世界並沒有讚賞，沒有任何人讚賞。」強調立陶宛的對中政策，應建立在一致的歐洲立場與國家利益之上。

我國外交部晚間回應，重申台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，我國自設處以來與立國政府持續透過推動在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利的實質合作，創造經貿實益及強化民主經濟韌性，並將持續與立國政府保持密切協調與溝通，共同深化兩國關係。





更多《鏡新聞》報導

高市早苗被首投族形容「可愛領導人」 小泉進次郎催票「自損八百」笑翻

公司一度瀕破產！越南董座豪撒10億、送每人一間公寓 感謝員工不離棄

雅方千金國中一週零用錢飆千元 董事長老爸估手環3千...實價20萬當場當機