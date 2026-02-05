立陶宛總理稱允台灣設處「結果輸了！」外交部：名稱是雙邊共識

駐立陶宛台灣代表處。資料照。路透社



立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日稱，立陶宛政府於2021年允許台灣設立以「台灣」為名的「駐立陶宛台灣代表處」，儼然是「衝到火車前面，結果輸了」。對此，外交部重申，外交部重申台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識。

立陶宛2021年准許台灣在其首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，立陶宛總理魯吉尼涅近日接受波海通訊社專訪時表時，當年這項行動並未與歐盟及美國協調，可以說是「衝到火車前面，結果輸了。」立陶宛為此受到中國經濟制裁。

廣告 廣告

外交部重申，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，自設處以來，雙篇持續透過推動在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利的實質合作，創造經貿實益及強化民主經濟韌性，並將持續與立國政府保持密切協調與溝通，共同深化兩國關係。

我國駐立陶宛代表處今（2/5）日也透過臉書分享，一家在科技領域深耕多年的立陶宛企業成功取得700萬歐元貸款，成為最新一家受惠於國發會「中東歐融資基金」的立陶宛企業；展望未來，目前仍有更多立陶宛企業正在申請成為基金受惠對象。

駐處介紹，台灣於2022年設立「中東歐融資基金」與「中東歐投資基金」目的在於透過為具潛力、且有志於深化與台灣及印太地區產業連結的企業提供金融支持，進一步加強台灣與該地區的供應鏈整合與經濟合作。

駐處提到，立陶宛是中東歐地區中，獲得「中東歐融資基金」核准案件數最多的國家；而「中東歐投資基金」也已投資至少4家立陶宛企業。其中，對立陶宛金融科技公司TransferGo的1000萬美元投資，至今仍是該基金最大的一筆單筆投資案。

駐處表示，作為同樣自由民主的國家，台灣為企業營運提供一個有利環境，使其能依循市場原則，而非僅基於政治考量來尋找合作夥伴。這些成果不僅展現立陶宛企業的競爭優勢與產業實力，也反映台灣對立陶宛在雷射、 生物科技及金融科技等不同產業領域發展潛力的高度信心。

駐處強調，台灣與立陶宛的關係並不僅止於經貿層面，而是奠基於共享的民主價值與對國家安全的共同承諾。面對日益複雜的國際環境，台灣將持續與立陶宛緊密合作，發揮彼此互補優勢，並進一步強化社會與供應鏈韌性，深化兩國人民之間的連結。

更多太報報導

歐洲友台遇挑戰！智庫示警：「期望疲勞」恐讓這兩國變心

獨家專訪2-2／立陶宛國會友台小組給承諾 「不會為中國損害台灣關係」

獨家專訪2-1／立陶宛對台關係有雜音？國會友台小組主席：是期待更多合作