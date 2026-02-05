立陶宛總理稱設台代表處「付代價」 外交部駁：雙方共識

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）4日發表言論，形容開設台灣代表處是「跳到火車前面，結果付出代價」，並主張歐洲應採取統一立場處理對中關係。對此，外交部回應，台、立兩國關係建立在共享價值與務實合作之上，雙方交流與合作將持續推進。

(圖/中天新聞)

根據今（5）日的「ETtoday新聞雲」報導，外交部指出，我國駐立陶宛代表處的名稱是雙方共識，並非片面決定。自2021年設處以來，雙方政府持續在互信基礎上推動各項實質合作，相關安排均經過溝通與協調後形成。

外交部進一步說明，台灣代表處成立後，我國與立陶宛在雷射、半導體及金融等多個關鍵產業領域，均展開互惠互利的合作。這些合作不僅創造具體經貿實益，也有助於強化民主國家之間的經濟韌性與供應鏈安全。

立陶宛總理 魯吉尼涅 。(圖/路透社)

外交部強調，未來將持續與立陶宛政府保持密切協調與溝通，在既有合作基礎上深化雙邊關係，推動更多符合雙方利益的合作項目。外交部重申，台、立關係建立在共享價值與務實合作之上，雙方交流與合作將持續推進。

