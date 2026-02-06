立陶宛總理稱設台灣代表處是重大錯誤 外交部：名稱是雙方共識

針對立陶宛總理稱設台灣代表處是錯誤，外交部強調，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識。（資料照片／陳凱貞攝）

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前稱，立陶宛在首都維爾紐斯開設台灣代表處是一項重大戰略失誤。對此，外交部重申，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，將持續與立國保持密切協調與溝通，深化兩國關係。

魯吉尼涅日前接受媒體專訪時形容，「立陶宛在首都維爾紐斯開設台灣代表處是跳到火車前面，結果吃了虧，一項重大戰略失誤」，並稱此舉未與歐盟或美國事先協調，導致與中國關係急遽惡化。

對此，外交部回應，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，我國自設處以來與立國政府持續透過推動在雷射、半導體及金融等各領域互惠互利的實質合作，創造經貿實益及強化民主經濟韌性，並將持續與立國政府保持密切協調與溝通，共同深化兩國關係。



