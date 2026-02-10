立陶宛總理稱設「台灣代表處」是錯誤 外交部：雙方尚未討論更名

針對立陶宛總理稱設台灣代表處是重大錯誤，外交部發言人蕭光偉今天（10日）說明，台灣、立陶宛雙方政府尚未就駐處名稱更改部分進行討論。（圖／陳凱貞攝）

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前稱，立陶宛在首都維爾紐斯開設台灣代表處是一項重大戰略失誤。針對外界關注雙方溝通進展，外交部發言人蕭光偉今天（10日）表示，台灣、立陶宛雙方政府並沒有就駐處名稱更改部分進行討論，若後續有具體進展，外交部將適時對外說明。

立陶宛2021年准許台灣在其首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，立陶宛總理魯吉尼涅日前接受專訪時卻說，當年這項行動並未與歐盟及美國協調，可以說是「衝到火車前面，結果輸了。」立陶宛為此受到中國經濟制裁。

對此，蕭光偉今天上午主持外交部例行記者會表示，立陶宛和台灣是共享民主價值的重要夥伴，駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識，雙方政府目前尚未就駐駐名稱更改部分進行討論。

蕭光偉說明，我方持續和立陶宛在軍事、半導體及金融的領域推動實質合作 希望能創造互利互惠的實質的經貿利益，另深化兩國的民主經濟韌性，深化雙邊關係並加強實質合作。

蕭光偉強調，我國也將持續和立陶宛保持密切的溝通與協調，後續如果有具體進展，外交部也會適時對外說明。



