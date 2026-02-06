立陶宛總理稱 設「台灣」代表處是戰略錯誤

立陶宛總理魯吉尼涅表示，「這是一個錯誤，立陶宛像衝到火車前面搶著要建立，但結果並沒有任何好處。」

立陶宛總理魯吉尼涅在接受專訪時，表示允許台灣在首都維爾紐斯以「台灣代表處」為名開館，犯下戰略錯誤，並未與歐盟、美國協調，導致對中關係惡化。不過外交部重申，名稱是台立雙方共識，將持續與立陶宛政府密切協調、溝通。

外交部發言人蕭光偉表示，「台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方的共識，並將持續和立國政府保持密切協調與溝通，共同深化兩國關係。」

我國2021年11月在立陶宛開設駐立陶宛台灣代表處，是歐洲首個以台灣為名設立的外館。

不過魯吉尼涅在訪問中進一步表示，其他歐洲國家同樣設立台灣辦事處，但大多以「台北代表處」為名，與中國仍可在外交經貿維持工作關係，並坦言立陶宛已開始小步驟推動與中修復關係，但也強調在尋求對中關係正常化過程中，必須和歐盟美國協調立場。至於台立關係是否會因為經濟現實出現壓力，引起關注。

國民黨立委賴士葆批評，「12億元換到6個字，而這6個字又要被迫來改，原來要凸顯台灣，現在沒有辦法凸顯台灣，可能又要改回台北，所以花了12億還是一場空。」

民進黨立委許智傑回應，「新總理上任檢討歐洲對中政策的立場，我們予以尊重。台灣和立陶宛還是可以繼續推動直航、強化雙方貿易，協助立陶宛度過中國惡意的制裁，繼續深化兩國關係。」

至於立陶宛是否可能迫於經貿壓力，再調整台灣代表處名稱？魯吉尼涅在訪問中並未明確回應，未來台立關係是否降溫，或進入政治經濟新平衡階段，還有待觀察。

