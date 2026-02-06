立陶宛總理認設台灣代表處錯了！中國官媒嗆「不夠」：要更有誠意

國際中心／李紹宏報導

立陶宛新任政府對先前的對台政策展現反思，總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前受訪時直言，允許以「台灣」為名設立代表處是項大錯誤，並以「跳到火車前卻深受其害」形容當時的決策。她強調，修補與北京的關係將是條漫漫長路。對此，中國官方媒體立場強硬，要求立陶宛不能只停留在口頭反省，必須採取更有誠意的行動。

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）（圖／翻攝自X平台 @IRuginiene）

總理魯吉尼涅曾指出，前任政府允許以台灣為名設立代表處的決策是一項「巨大錯誤」，還將此舉比喻為「跳到火車頭前面」，最終導致國家利益受損。魯吉尼涅坦言，與北京修復關係的路徑既艱難又漫長，顯示出立陶宛正試圖為過去激進的外交路線降溫，尋求務實的轉圜空間。

不過對此，中國官媒《環球時報》隨即發表社評回應，強調僅有口頭上的「認錯」完全不足以解決問題。中方批評，立陶宛過去釋放的改善訊號往往言行不一，並未針對干涉內政的行為進行實質道歉或採取補救措施。報導指出，若立陶宛真想「止損」，必須拿出更具誠意的行動，而非僅停留在言論層面的反省。

該社評進一步重申，一個中國原則是兩國外交的紅線，台灣問題更是核心利益，不容任何挑戰。中方認為，立陶宛當前的態度轉變，證明了中方針對主權問題採取的嚴正立場已產生壓力，迫使對方不得不重新審視政策，更以此案例警告其他試圖跟風的國家，並批評台灣內部的「台獨」勢力不應心存幻想，認為立陶宛的處境已讓相關勢力面臨窘境。

