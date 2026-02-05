立陶宛總理認錯：設台灣代表處如跳到火車前

▲立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 駐立陶宛台灣代表處是歐洲第一個以「台灣」為名的代表處，但自從2021年成立以來，持續面臨外界要求更名。立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）近日受訪坦言，此舉是「跳到火車前方，結果輸了」。

《立陶宛國家廣播電視台》（LRT）報導，魯吉尼涅3日接受《波羅的海通訊社》（BNS）專訪時表示，立陶宛允許台灣代表處在維爾紐斯以台灣名義開設代表處是一個戰略錯誤，此舉沒有事先與歐盟、美國協調，導致該國與中國的關係急遽惡化，「我認為立陶宛真的是跳到火車前面，結果輸了」。

魯吉尼涅指出，其他歐洲國家同樣有台灣代表處，但都是經過協調後以「台北代表處」名義設立，因此能與北京維持正常工作關係，這或許是立陶宛的巨大錯誤，誤以為率先採取行動，就會獲得全世界肯定，但世界卻沒有給與肯定，沒有人稱讚。

她表示，立陶宛的對中政策，應建立在一致的歐洲立場與國家利益之上，「如果對國家沒有好處，為何要獨自脫離整個歐盟，走上一條死路？」

自台灣代表處的爭議以來，維爾紐斯與北京的關係一直緊張，雙方始終未能就恢復外交代表機構達成一致，自去年5月中旬以來，立陶宛境內沒有中國正式外交官或其他工作人員。

前總理帕盧茨克斯（Gintautas Paluckas）去年6月已向中國提交了恢復兩國關係的提議，但尚未收到任何回應。政府更迭後，魯吉尼涅的內閣計畫包括承諾恢復與中國的外交關係，使其達到與其他歐盟成員國相同的水準。新政府已開始採取「小步驟」，包括與北京通信往來，試圖朝向不再敵對、能夠進行實質性工作的方向努力，但她也強調任何關係正常化的嘗試，都必須與歐盟及美國協調。

不過，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）先前曾表示，與中國恢復關係需要「雙方意願」，同時警告與北京維持過度密切的合作關係帶來風險。

