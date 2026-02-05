立陶宛總理：設立台灣代表處是「跳到火車前面吃大虧」 正恢復對中關係

立陶宛總理魯吉尼涅4日表示，在首都維爾紐斯開設台灣代表處吃了大虧。圖為1月29日，魯吉尼涅在德國柏林總理府與德國總理梅爾茨會晤後的記者會。（資料照片／美聯社）



立陶宛總理魯吉尼涅4日表示，立陶宛在首都維爾紐斯開設台灣代表處是「跳到火車前面，結果吃了虧」，歐洲採取統一立場才是處理對中關係的最佳策略，「我們嘗試設立了台灣代表處，但世界並沒有感激，沒有人感激。」

計畫恢復對中關係 設台灣代表處為何吃虧？

波羅的海地區龍頭英文媒體《波海時報》（The Baltic Times）報導，魯吉尼涅（Inga Ruginiene）4日在接受波羅的海通訊社（BNS）說道，雖然台灣在其他歐洲國家也開設了代表處，但那些國家都是「在正常協調之後，並且選擇使用『台北代表處』這個名稱才設立的」。

魯吉尼涅說道：「那些國家設法與中國保持了純粹的商業往來關係，但立陶宛可能犯了一個巨大的錯誤，以為如果我們主動提供某種東西，並且率先行動，世界就會突然感激我們。好吧，我們嘗試了，我們設立了台灣代表處，但世界並沒有感激，沒有人感激。」

魯吉尼涅指出：「如果我們要建立某些關係或制定計畫，就必須以國家利益為考量，這應該是首要優先，對我們國家和人民有益的事情才是重點。如果對我們國家和人民沒有益處，我們為什麼要與整個歐盟背道而馳，走上一條毫無結果的道路呢？這個例子顯示，在國際關係中需要採取不同的策略。」

波羅的海通訊社報導，過去幾年，立陶宛和中國在如何恢復兩國的外交代表權問題上一直存在分歧，原因是台灣駐維爾紐斯代表處的名稱爭議。自去年5月中旬以來，沒有中國正式外交官或其他工作人員駐境立陶宛。今年6月，時任總理帕魯克斯（Gintautas Paluckas）表示，已向中國提案恢復兩國關係，但迄今尚未得到回應。

魯吉尼涅政府上任後，其議程包括「與中國的外交關係恢復到與其他歐盟國家相同水準」，她解釋，「想要回到過去的狀態是一個非常複雜的過程。如果我們能逐步在技術層面協調某些元素，就像我們在方案中所規劃的那樣，我們看到關係正常化的真實可能性。但這並不代表我們會立即彼此熱烈擁抱。」

魯吉尼涅提到，立陶宛目前正在與中國進行「初步小步驟」的會談，雙方溝通仍在進行中，但在努力與北京恢復正常化關係的過程中，維爾紐斯必須與歐盟和美國協調行動，「這關乎平衡各方關係，包括與我們的戰略夥伴美國和歐盟的關係。重建已被摧毀的一切非常困難，但我們正在逐步走向不再敵對，至少建立更加正常的技術和商業關係。」

