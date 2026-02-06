立陶宛總理：設立「駐立陶宛台灣代表處」是個戰略錯誤

（德國之聲中文網）立陶宛總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）近日表示，該國2021年允許台灣在維爾紐斯設立“駐立陶宛台灣代表處”，是一項戰略性錯誤。她在周二（2月3日）接受《波羅的海通訊社》（Baltic News Service, BNS ）采訪時指出，這項決定未與歐盟或美國進行協調，形容此舉“像是跳到火車前面，結果輸了”。

2021年，立陶宛政府允許台灣在首都維爾紐斯以“台灣”為名開設代表處，隨後遭北京強硬的經濟打壓，雙邊關系自此急劇惡化。當年8、9月間，中立兩國召回各自的大使，年底，中國與立陶宛的外交級別降低為臨時代辦。2024年底，立陶宛驅逐了三名中國外交官。

魯吉尼埃內周二稱，盡管其他歐洲國家也設有台灣的代表機構，但那是在事先協調的情況下，並使用“台北”作為名稱，因此能與各方維持關系。台灣在德國外交機構的正式名稱為“駐德國台北代表處”，美國、英國、澳大利亞等國家都是類似的做法。

“這大概就是立陶宛最大的錯誤，以為如果我們單獨行動、率先做出某件事，世界就會突然贊賞我們，”魯吉尼埃內說。 “我們嘗試了，也確實有了台灣代表處，但世界並沒有贊賞這個做法，沒有人贊賞。”

魯吉尼埃內去年9月剛剛當選立陶宛總理。她主張，該國的對華政策應建立在與歐洲一致的立場上，國家利益是優先考量。“如果這樣做並不有利，那為什麼要跟整個歐盟脫軌，獨自走上一條通往死胡同的道路？這個例子顯示，國際關系需要采取不同的策略。”

北京：希望將意願轉化為行動

事實上，去年6月，上屆總理帕盧卡斯（Gintautas Paluckas）已意識到這個問題，也向中國提交了恢復兩國關系的提議，但北京對此沒有做出回應。此前，立陶宛國內出現對現行台灣政策的質疑聲。

台灣外交部周四（2月5日）回應指出，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要伙伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識。

中國外交部發言人林健周五在例行記者會上表示，“中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關系的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中立關系的正常化積累條件。”

中國官媒環球網周五發布的社評寫道，“修復對華關系，立陶宛嘴上’認錯’還不夠”，呼籲該國“糾正錯誤、拿出更有誠意的行動”。

作者: 德正 (綜合報道)