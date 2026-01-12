立陶宛自由捍衛者日追思殉難者 維爾紐斯點燃篝火

（中央社記者游堯茹維爾紐斯13日專電）立陶宛12日在首都維爾紐斯舉行「自由捍衛者日」紀念活動，透過點燃象徵性的篝火、獻花與音樂會，追思1991年1月13日對抗蘇聯軍隊、捍衛國家獨立而犧牲的民眾。

立陶宛將每年的1月13日訂為自由捍衛者日（Freedom Defenders’ Day），是國家最重要的紀念日之一，起源於1991年的歷史事件。

立陶宛於1990年3月宣布脫離蘇聯、恢復獨立，蘇聯隨後以軍事力量企圖推翻合法政府，在1991年1月11日派出軍隊和坦克，占領立陶宛重要建築。面對武裝威脅，數以千計的民眾自發聚集在電視塔、國會等戰略要地周邊，以肉身守護國家主權。

1991年1月13日，蘇聯軍隊向守衛維爾紐斯電視塔的民眾開火，甚至以坦克輾壓民眾，導致14位平民喪生、數百人受傷，事件成為立陶宛民主與獨立歷程的重要轉折點，也被稱為「一月事件」。

今年適逢自由捍衛者日35週年，立陶宛透過一系列紀念活動，重申對民主、自由與國家主權的堅持，並向國際社會傳達守護自由的決心。

在自由捍衛者日前夕，維爾紐斯電視塔周邊率先點燃紀念篝火，民眾獻花並點上燭光，現場播放愛國歌曲與1991年事件的歷史影像。

隨後，立陶宛國會前的獨立廣場也舉行紀念儀式，象徵性篝火在夜色中燃起，並舉辦以自由為主題的音樂會，向殉難者表達敬意與感謝。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）在電視塔紀念活動上表示，自由就像篝火的火焰，唯有持續呵護，才能保持明亮。

報導指出，瑙塞達在活動後也向媒體表示，不能認為自由鬥爭已成為過去或已永遠獲勝，「烏克蘭正在流血的現實提醒我們，自由是有代價的，而我們必須隨時準備付出這個代價」。

瑙塞達也指出，紀念1月13日首先是為了緬懷那些付出生命的自由捍衛者，他們的犧牲展現了最高形式的利他精神，並表示：「無論我們彼此有多不同，對生活中各種議題有多少不同看法，唯一的共同分母就是自由。」

13日當天，立陶宛也將在國會舉行自由捍衛者日35週年紀念典禮，並頒發自由獎章。（編輯：陳承功）1150113