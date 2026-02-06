立陶宛臺灣電影展2/8開展 選映8部經典作品

曹仕翰導演將親自出席影展並與觀眾交流（立陶宛亞洲藝術中心提供）

立陶宛臺灣影展主視覺（立陶宛亞洲藝術中心提供）

《南方時光》以臺灣90年代為背景講述一名高雄青少年在家庭、學校與社會中的掙扎（立陶宛亞洲藝術中心提供）

本屆影展也將選映《兒子的大玩偶》等經典臺片（立陶宛亞洲藝術中心提供）

在文化部駐德文化組及外交部駐立陶宛代表處共同推動下，第7屆立陶宛臺灣影展2月8日至16日將盛大登場。本屆影展橫跨維爾紐斯、考納斯（Kaunas）、克萊佩達（Klaipėda）等3大城市，選映《兒子的大玩偶》等8部經典與當代臺灣電影，主題涵蓋魔幻寫實、社會寫照及深刻的家庭關係等多元視角，將帶領立陶宛民眾一窺臺灣電影的多元風貌。

策展單位「亞洲藝術中心（Asian Art Centre）」邀請《南方時光》導演曹仕翰親赴立陶宛，《南方時光》甫獲法國維蘇亞洲國際影展（FICA）「國際評審團獎」及「奈派克影評人獎」雙料獎項捷報，曹仕翰將與影迷共賞佳作，透過映後座談分享創作心路歷程與片中深刻的時代背景。此外，也邀請長期研究東亞電影的倫敦國王學院教授克里斯‧貝瑞（Chris Berry）一同賞析《兒子的大玩偶》、《青梅竹馬》等經典之作。

影展選映的作品還包含以驚豔視覺打造夢幻神秘世界的《鰻魚》、深層探討家庭關係及親情互動的《我家的事》與《日常對話》、改編自真實勵志事蹟的《翻滾吧！阿信》，以及充滿浪漫奇幻的喜劇《消失的情人節》等。

駐德文化組表示，立陶宛臺灣影展歷經數屆辦理，已建立良好口碑並深獲當地觀眾青睞。本次影展正逢時當地嚴寒冬令的時節，期待透過電影讓當地觀眾感受到來自臺灣文化的溫暖。