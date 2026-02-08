立陶宛與台灣面子之爭

賴清德政府正面臨兩場外交硬戰。一是宏都拉斯的邦交戰，二是立陶宛的名稱戰。這兩場戰事要比蔡英文任內連斷10個邦交國的故事更引人入勝。台灣若能與宏都拉斯復交，不但一掃連續斷交的陰霾，也是2007年與聖露西亞復交後，將近20年以來第一個建交案。民進黨政府在立陶宛則有不能輸的壓力，必然使盡全力護名稱，除了維護顏面，也極力避免多年處心積慮推動「一中一台」的大戰略遭到重挫。

立陶宛總理魯吉尼涅2月3日接受波羅的海通訊社專訪時，坦承當年允許以「台灣」、而非「台北」名義在維爾紐斯設立代表處，是一場「戰略性錯誤」。魯吉尼涅明白指出，其他歐洲國家都是在經過協調之後，選擇以「台北代表處」的名義設立，因此能繼續維持與北京的外交關係。這大概就是立陶宛最大的錯誤。

雖然魯吉尼涅並沒有立刻將我代表處改為「台北代表處」，但此番直白的談話已經讓民進黨政府忐忑不安。未來發展必然是相關各方的折衝樽俎。台灣爭的是面子；立陶宛除了面子也在乎裡子；美國與中國大陸則是藉機利益交換。

還原2021年的場景，可以看出立陶宛事件是美國與立陶宛聯手演出具有雙重意義的一齣戲。一是鼓勵歐洲國家與中國大陸脫鉤；二是在國際間測風向。中共制裁立陶宛後，美國除了對立陶宛口頭支持，並加大對立陶宛的投資與貿易。包括簽訂6億美元出口信貸協議。其次，美國眾議院外交委員會曾通過「確保美國全球領導地位及參與法案」，要求國務卿將台灣駐美代表處名稱改為「台灣駐美代表處」。美國支持立陶宛，藉此測風向。

立陶宛總理發出此番言詞，應該是基於兩項事實。第一，立陶宛遭到中共制裁後，在顏面上與實質上都蒙受甚大的損失。據報導，不但立陶宛駐北京的大使館被降為代辦層級，並且自2025年5月中旬迄今，在立陶宛沒有任何正式中國外交官或相關工作人員。另一方面，立陶宛對大陸出口減少50％以上，高科技產業斷絕大陸市場，經濟損失數十億歐元。

第二，國際反中風向改變。法國總統馬克宏去年第四度訪問中國大陸後，愛爾蘭、韓國、加拿大、芬蘭及英國領袖相繼前往北京，興起一股親中風潮。尤其是美國總統川普近來強制作為，引發世界各國高度不安，試圖減輕對美國依賴，並重新評估與中國的關係。英國首相施凱爾堅稱，英國無須在華盛頓與北京之間選邊，在管理地緣政治風險的同時，支持國內經濟增長。此一態度深深影響立陶宛的外交走向。

外交部表示，駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識。但此共識是台灣與立陶宛前政府之間的共識。立陶宛現任政府如果將台灣代表處改名，雖然有損前政府顏面，但可以贏回裡子。目前似乎正以配合歐盟統一立場為下台階，名正言順地調整外交作為。這一場精采的外交大戲結局如何有待觀察。（作者為退休大使）