立陶宛設台灣代表處像「衝到火車前」？台大教授：陸殺雞儆猴

台灣2021年在立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，成為我國目前唯一於聯合國成員國以「台灣」名義開設的駐外館處。但是立陶宛總理魯吉尼涅（IngaRuginiene）日前卻表示，開設台灣代表處是「就像衝到火車前方，結果付出了代價」。台大教授苑舉正認為，對大陸來講，立陶宛完全碰到中國大陸的底線，一定要殺雞儆猴。

苑舉正5日在中天《全球大爆卦》節目中表示，蘇聯垮台之後，波羅的海拉脫維亞、立陶宛、愛沙尼亞3小國就藉這個機會鬧獨立，3小國合起來不到800萬人，立陶宛大約280萬人。立陶宛這小國不曉得要表演什麼事情，人家是「台北辦事處」，他卻搞一個「台灣代表處」，這下子不得了，完全碰到大陸的底線。

苑舉正接著表示，所有歐盟國家及美國都不敢做這種事，中國大陸做夢都沒想到立陶宛這樣小的國家，居然敢邀功，當然台灣喜孜孜就跑去，就鬧到現在，立陶宛還公開講，台灣承諾10幾億沒到位。

苑舉正指出，其他國家讓台灣設「台北辦事處」，立陶宛現在卻要搞「台灣代表處」。所以大陸降低立陶宛為代辦，沒有外交關係，立陶宛就不能去中國大陸做生意了，辦不了簽證，中歐班列從旁邊繞過去，立陶宛原來賣到中國大陸的東西通通沒辦法賣，立陶宛有17萬人活在嚴格貧窮線以下。

苑舉正點出，最好笑的事情是，立陶宛現在終於注意到，自己做錯，慢慢覺悟了，沒有人誇獎他、沒有人拿錢給他，衝到最前面發現高處不勝寒，很孤單。對大陸來講、立陶宛根本在搞笑，立陶宛現在是騎虎難下，而且發覺美國、歐盟都不理他。立陶宛不曉得哪來的底氣做這些事情，這個問題最嚴重，對大陸來講，一定要殺雞儆猴。

