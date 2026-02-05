立陶宛認設台灣代表處「跳到火車前」吃虧 郭正亮揭真相

立陶宛2022年設台灣代表處，2024年5月卻又被立國改成「台北代表處」，討論不斷。（示意圖／Shutterstock／達志）

立陶宛總理魯吉尼涅（IngaRuginiene）4日表示，在首都維爾紐斯開設台灣代表處是「跳到火車前面，結果吃了虧」，歐洲採取統一立場才是處理對中關係最佳策略。前立委郭正亮指出，德國購買立國零組件遭中方制裁，美國、歐盟都在轉向，親台已不符合國家利益。

郭正亮今(5日)在《新聞大白話》節目提到，歐洲國家多是用「台北經貿代表處」，立陶宛則叫「台灣代表處」，但他也避開紅線，叫「Taiwanese」，不寫Taiwan，可是這個，北京肯定不會過關的。其實立陶宛跟中國大陸的貿易並不多，直接貿易只有約1％。

郭正亮指出，可是中國大陸去制裁德國的公司「使用立陶宛的零組件」，那德國的公司當然就算了：我幹嘛用立陶宛貨、幹嘛得罪中國大陸？所以就間接受害。我們台灣的外交部當初花了2億美金，去買了這個「外交」，結果人家也沒有寫Taiwan，寫Taiwanese，台灣也就算了？坦白講這是犯大忌，我們的外交經費不多，2億美元這是多大的錢！

郭正亮強調，現在立陶宛發現，川普上台後，跟歐洲的關係急遽惡化，立陶宛本來背後有美國，現在沒辦法了，因為歐盟在轉向，所以他就在後悔。立陶宛國內的政治力量有點複雜，跟台灣「外交」（代表處2022年開館）時，時任外長的祖父就是立陶宛的國父。立陶宛曾經被蘇聯併吞，後來獨立出來，就對台灣的狀況有同理心的了解，可是就是不符合他的國家利益，現在遇到了很大的困難。

郭正亮直言，台灣也要從這個例子裡面得到教訓，你一頭熱，可是美國在變、大家都在變，川普現在也不關心這事，歐盟國家曾經陪立陶宛玩了一下，抗議中國大陸制裁德國企業，後來也不玩了，德國當然鼻子摸摸、就轉買別人的零組件，幹嘛得罪中國大陸？

