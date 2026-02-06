立陶宛認設台灣辦事處犯下大錯! 中國喜稱 : 對立國溝通大門始終敞開

立陶宛政府就我國駐立陶宛台灣代表處設立一事，形容成「就像衝到火車前方」。 圖：達志影像／路透社

[Newtalk新聞] 波羅的海地區最大英文媒體《波海時報》3 日披露，立陶宛新總理魯吉涅內公開承認，當年允許台灣在其首都維爾紐斯設立「台灣代表處」，是「跳到火車前面，結果吃了虧」。

對此，中國外交部發言人林劍今 ( 6 ) 日表示，中方已經多次就中立關係表明立場，中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤，回到恪守「一個中國」原則的正確軌道上來，為中立關係的正常化積累條件。

魯吉涅內說，台灣在其他歐洲國家也開設了代表處，但這些代表處都是經過正常協調並選擇「台北代表處」，而且這些國家都與中國保持了經濟合作關係。但立陶宛犯了一個巨大的錯誤，自以為搶跑、當先鋒，世界就會感激它。

我國以「駐立陶宛台灣代表處」掛牌，引起中國憤怒 圖：翻攝自我國外交部全球資訊網

魯吉涅內承認：「好吧，我們嘗試過，我們設立了『台灣代表處』，但世界並沒有感激我們。」

2021 年 8 月，立陶宛不顧中國抗議，允許台灣在其首都設立「台灣代表處」，直接觸碰中國核心利益。結果，中國與立陶宛關係降級、外交官撤離、貿易調整、中歐班列改線。

歐盟在今年與中國大幅改善關係，英國首相斯塔默，以及愛爾蘭、加拿大、芬蘭領導人在一月份接連訪中，立陶宛總統、總理也跟著接連釋放「修復意願」。

立陶宛總統瑙塞達（前）尋求連任，在外交上，被指對台灣與中國的態度反覆。 圖：翻攝自瑙塞達IG

立陶宛總理魯吉涅內去年底刪除了前任政府文件裡「中國構成日益增長的外交與安全風險」的表述。

1 月 29 日，丹麥國王夫婦訪問立陶宛期間，立陶宛總統瑙塞達暗示他或魯吉涅內希望能夠儘快前往北京，修復兩國關係。

針對立陶宛的態度反覆，我外交部歐洲司 5 日發布正式回應，重申台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴。

