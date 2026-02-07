立陶宛認設台灣辦事處犯錯！外交部怒嗆中國

▲2022年4月，美國參議員史考特訪問立陶宛，前往駐立陶宛台灣代表處、拜會駐立代表黃鈞耀，是首位拜訪駐處的美國國會議員。（圖／翻攝自駐立陶宛台灣代表處臉書）

[NOWnews今日新聞] 立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）日前接受波羅的海新聞社（BNS）專訪，指2021年准許設立「台灣」代表處是錯誤，並稱此舉未與美國或歐盟協同。中國外交部發言人林劍昨日表示，中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立陶宛能將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤。對此，外交部今（7）日回應表示，中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

魯吉涅內受訪時指出，台灣在其他歐洲國家也設立代表處，但這些代表處都是經過正常協調，並選擇名稱「台北代表處」，而且這些國家都與中國保持了經濟合作關係。但立陶宛犯了一個巨大的錯誤，自以為搶跑、當先鋒，世界就會感激它。

中國外交部發言人林劍則表示，中方已經多次就中立關係表明立場，中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤，回到恪守「一個中國」原則的正確軌道上來，為中立關係的正常化積累條件。

針對立陶宛總理發言，外交部連續2日發布新聞稿回應。外交部昨日表示，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的重要夥伴，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱是雙方共識。

外交部今日鄭重聲明，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲這個客觀事實和現狀。所謂「一中原則」只是中華人民共和國的片面立場，國際社會許多國家並未承認中國對台灣主權的主張，而中國一再誆稱國際社會認同所謂「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更凸顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

外交部痛批，中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段干預台灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。

外交部強調，台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作。各國自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干涉。我國將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。

