立陶宛譴責陸軍演 升高緊張局勢

大陸外交部去年12月31日記者會稱，數十個國家以各種形式表達對大陸軍演的支持、陸方反對部分國家或機構對大陸軍演表達嚴重關切等謬論；我外交部發言人蕭光偉昨日駁斥，「為虎作倀」之舉國際社會自有公評。

蕭光偉表示，大陸近日在台灣周邊無端進行軍演，不僅公然違反《聯合國憲章》有關不得使用威脅或武力的原則、再次片面破壞台海現狀，並嚴重影響台海及區域的安全與穩定，同時嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來。

他痛批，影響不僅是台灣，許多國家也都受波及，損人不利己，因此任何扈從大陸非法與蠻橫挑釁行徑的國家、實體及個人，俱屬「為虎作倀」，國際社會自有公評。

蕭光偉也再次感謝近日國際社會的仗義執言，多個友邦及理念相近國家、歐盟對外事務部都公開強調台海和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫等方式，片面改變台海現狀，再次證明台灣「德不孤，必有鄰」。

立陶宛外交部2025年12月31日發表聲明譴責，解放軍環台軍演升高兩岸緊張局勢，並威脅國際和平與安全。聲明強調，台灣海峽對區域乃至全球安全具有戰略重要性。立陶宛外交部呼籲克制可能改變現狀的武力展示以及片面行為，所有分歧也應藉由符合國際法的和平對話解決。

我外交部昨透過新聞稿，表達對立陶宛誠摯感謝。外交部重申台灣將持續與立陶宛及所有理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手促進全球與區域的和平、穩定與繁榮。