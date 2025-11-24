立陶宛軍隊日閱兵 總統瑙塞達籲全民團結支持國防

（中央社記者游堯茹維爾紐斯24日專電）立陶宛昨天慶祝「立陶宛軍隊日」，在首都維爾紐斯大教堂廣場舉行盛大閱兵儀式，紀念軍隊重建107週年。立陶宛總統瑙塞達發表談話，強調國家面對威脅時更需團結一致，並持續強化國防。

立陶宛軍隊、北約盟軍部隊與立陶宛步槍兵聯盟於維爾紐斯（Vilnius）大教堂廣場列隊參與，總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）、國防部長考那斯（Robertas Kaunas）及國防軍總司令瓦伊克什諾拉斯（Raimundas Vaikšnoras）到場，向軍人與民眾致意。

廣告 廣告

儘管天氣寒冷，仍吸引眾多民眾前來向軍人致敬，欣賞閱兵及軍儀隊表演。

瑙塞達致詞表示，「立陶宛軍隊日」（Lithuanian Armed Forces Day）象徵兩個時代的連結，讓民眾回顧1918年獨立戰爭期間國家成長與淬鍊的歷程。他向當年為自由奮戰的先人致敬，也肯定現今延續前輩使命的軍人。

他指出，如同一個世紀前的動盪年代，立陶宛近年再次感受到鄰近地區安全威脅升高，因此必須迅速而精準地行動，加強國防，並為任何挑戰做好準備。

瑙塞達強調，立陶宛如今比以往更強韌，武裝部隊已現代化並完全整合於北約架構。他提到，民眾與軍方的連結在動盪時期仍未削弱，社會對軍隊的信任與支持也是國防投資的重要基礎。

瑙塞達感謝立陶宛人民支持武裝部隊，並勉勵軍人以專業與決心維繫國家的信任，堅定捍衛自由。

儀式期間，4架在立陶宛執行北約空防任務的戰鬥機劃過天際，象徵北約盟國共同守護東翼空防的決心。

「立陶宛軍隊日」另外設置軍事裝備展示區，民眾得以近距離欣賞與認識多項作戰裝備，包含「狼」（Vilkas）步兵戰車、PzH 2000自走火砲（Panzerhaubitze 2000）、豹2（Leopard 2）戰車、國家先進地對空飛彈系統NASAMS、貂鼠式（Marder）步兵戰車、拳師犬（Boxer）裝甲醫療車等，部分戰車並開放入內參觀，吸引許多民眾。

「立陶宛軍隊日」訂於每年11月23日，紀念1918年立陶宛首任總理伏德瑪拉斯（Augustinas Voldemaras）簽署國防部第1號命令，宣告正式重建武裝部隊，同時向在各時期守衛國家主權與安全的軍人致敬。（編輯：唐聲揚）1141124