立陶宛鬧雙頭馬車？總理才喊「友台是大錯誤」 外委會副主席卻訪台：安全緊密相連

​中北歐7國、8名國會議員近日聯袂訪問台灣，接連拜會立法院、國防部、海洋委員會及經濟部能源署等政府機關，並於今（5）日前往總統府晉見副總統蕭美琴，一行人昨日也前往外交部拜會外交部長林佳龍，並在3日受到外交部政務次長吳志中午宴款待。外交部今日晚間發布新聞稿轉述，雙方就台歐安全議題，以及深化台歐經貿、科技及文化等相關領域合作交換意見。

值得注意的是，此次訪團是由立陶宛國會外交委員會副主席帕季格（Žygimantas Pavilionis）率領，成員包括愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）、波蘭國會歐盟事務委員會主席波格妮絲（Agnieszka Pomaska），及立陶宛、德國國會友台小組主席，另有芬蘭、瑞典及烏克蘭隨團於1日來訪，預定6日返程；而在帕季格一行訪台期間，立陶宛現任總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）4日接受專訪，談及台灣代表處時脫口，稱立陶宛「很可能犯了一個巨大的錯誤」。

儘管如此，蕭美琴今日上午接見帕季格一行8人時說道，當前正值印太地區與歐洲，就共同關切議題深化交流的關鍵時刻，全球地緣政治局勢快速變化且高度動盪，在安全、價值觀或經貿層面，過去一年都出現諸多重大轉變；而在如此艱難環境，要同時達成多重目標不容易，但台灣必須與夥伴攜手合作這點非常明確，因此訪團的到訪顯得格外重要，她對訪團在此重要時刻來訪表達歡迎之意。

林佳龍指台灣已非「小島」 中北歐議員：支持提升國防預算

另一方面，外交部今晚透過新聞稿轉述，林佳龍昨日接見帕季格所率中北歐國會議員訪團。林佳龍說，自去年9月已3度訪問歐洲，見證台歐關係持續成長茁壯，感謝歐洲國會友人對台灣的堅定支持及友好情誼，並強調台灣可成為歐洲推動「再工業化」最值得信賴的夥伴，發揮在人工智慧（AI）及半導體的競爭力，協助歐洲建構更具韌性的「非紅供應鏈」；同時，他也分享去年10月提出的「國際海底電纜風險管理倡議」，盼與全球民主夥伴共同建立海纜等關鍵基礎設施的安全及韌性。

林佳龍透過臉書補充，在地緣政治變動、供應鏈重整過程中，台灣在AI與半導體競爭力，已不再只是「小島」，並展現極具戰略價值的重要性，台灣期待與歐洲各國在AI、資料中心領域更進一步合作，共同提升歐洲整體競爭力。而在安全議題，台歐更是緊密相連，北約（NATO）已明確指出，中國在俄烏戰爭中是俄羅斯「關鍵推手」（decisive enabler），彰顯歐洲與印太的安全密切相關。

外交部另轉述，帕季格等7國國會議員說道，他們均來自歐洲民主前沿國家，深刻了解台歐安全緊密相連，及民主國家團結重要性，支持台灣政府提升國防預算，以持續守護台灣和平的政策。林佳龍則說，能一次聽取多國議員的建議，是非常寶貴的經驗；雖然各國議員因為國情不同，關心的面向略有出入，但也都有共同的信念，「唯有提升自身防衛能力，才能帶來真正的和平。期許民主國家在這個動盪的時代，以團結合作成為抵禦威權跨張的最大武器。」

外交部接續提到，外交部政務次長吳志中另於3日午宴訪團並感謝支持，強調台歐安全緊密相連，台海和平穩定對於全球安全及繁榮至關重要，呼籲歐洲各國正視威權國家合流現實，共同團結捍衛民主價值。訪團則期許台歐未來持續深化在國防及科技領域的合作，烏克蘭國會議員索博列夫（Serhii Soboliev）並以親身經歷，呼籲台灣應時刻對中國保持高度警惕，切勿相信威權政府的虛假承諾。

歐洲訪團今年2度參訪金門 外交部：深刻感受捍衛民主歷史

值得一提的是，訪團此次來訪台灣期間，除了接連拜會林佳龍、蕭美琴等官員，受到吳志中及國安會秘書長吳釗燮款宴，並與國防安全研究院、數位外交協會交流，另特別前往金門參訪，深入了解民主台灣發展現況及前沿歷史，是繼歐洲議會友台小組德國籍主席凱勒（Michael Gahler）1月上旬率團來訪台灣，同樣參訪金門後，今年第2度有來自歐洲的訪團前往金門。

林佳龍說，此次來自7國的中北歐國會議員一行8人，專程於2日赴金門參訪，走訪古寧頭戰史館、翟山坑道，感受在地特色的戰地文化，及坐落威權擴張第一線的特殊氛圍。外交部轉述，訪團深刻感受我國捍衛民主歷史，並將續堅定支持台灣；外交部也說，此次訪團成員均關注外交國防議題，並擔任外交委員會主席等重要職位，外交部感謝歐洲各國國會長期以具體行動堅定支持台灣，將持續與歐洲夥伴共同努力深化台歐實質交流與合作。

