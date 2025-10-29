立霧溪堰塞湖潰流、徐榛蔚又台北拜廟 張峻：本就無心縣政
政治中心／綜合報導
花蓮立霧溪燕子口堰塞湖又發生潰流，但同一時間縣長徐臻蔚沒待在地方，而是跑到台北慈祐宮拜媽祖，上週也現身台北拜城隍，災後重建之路縣長卻三天兩頭往外跑，花蓮縣議長張峻狠酸可能是有地下縣長傅崐萁，就不需要徐臻蔚，反正縣長也無心縣政，網友則批改行當仙姑好了，現在只會不問蒼生問鬼神嗎？
週三這天，徐臻蔚人沒待在花蓮，反而出現在台北慈祐宮，站在市長蔣萬安身邊，說是要拜媽祖，求心安、助重建。
花蓮縣長徐臻蔚：「心安能夠讓我們民心，讓我們做事情勇往直前，不會為外界任何的批評打壓抹黑，全力以赴，讓災區趕快復原生活。」
但縣長心真的安嗎？同一時間花蓮又發生堰塞湖潰流。
滾滾水流傾瀉而下，立霧溪燕子口堰塞湖，水位40分鐘降18公尺，附近部落急撤離，在台北的徐榛蔚再把問題推給中央。
花蓮縣長徐臻蔚：「重建的工作非常冗長，但是我們更希望中央，能夠趕快來對於馬太鞍溪上游這個堰塞湖，趕快提出解決的方案。」
花蓮立霧溪燕子口堰塞湖，水位40分鐘降18公尺。（圖／民視新聞）
花蓮縣議長張峻：「事實上我覺得徐臻蔚縣長，本來就無心縣政，那因為我們的傅崐萁委員他可能就是地下縣長，所以也用不著徐縣長出面，已經看破了，反正也剩下一年了。」
張峻嗆徐榛蔚才無心縣政吧！畢竟北上拜廟不是頭一回，說要中央幫幫忙，上週六行政院長卓榮泰到花蓮勘災，徐臻蔚人在台北拜城隍。
花蓮縣長徐臻蔚上週末曾現身台北拜城隍。（圖／民視新聞）
記者vs.花蓮縣長徐榛蔚(10.25)：「縣長卓院長下去勘災，為什麼不願意陪同呢。」
花蓮縣議員(民)胡仁順：「應該要指派另一個人，去參與感謝的相關的一些活動，我認為徐臻蔚縣長，在這時間點實在很不妥，彷彿跟我們花蓮縣縣民活在平行時空。」
花蓮民眾：「我只有看過他一次，就算他有來，我感覺幫助也不大。」
花蓮民眾：「我們這些人民很無奈啦，像補助款那個也不夠啊，跑是為我們老百姓，來去爭取福利那是好啊，不是的話，她去跑那邊是幹嘛的。」
據了解，兩間廟都捐物資花蓮縣政府，縣府還發新聞稿，強調縣長親自代表受贈答謝，網友狠酸，改行當仙姑好了！整天不見蹤影只動一張嘴、不問蒼生問鬼神，比起縣長燒香祈福，恐怕花蓮災民只能自求多福。
