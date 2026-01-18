立馬脫單 北區5大月老廟這樣拜最靈驗！桃花奔騰甜蜜幸福來
Photo Credits：rosycloudband、kunch0715
新的一年，不妨先替愛情安排一場「出發式」。從面海浪漫的萬里情月老廟，到香火鼎盛、紅線傳說不斷的霞海城隍廟；再走進龍山寺的穩定正緣、松山慈祐宮的成熟系桃花，以及專為多元愛情守護的威明堂兔兒神廟，這篇一次整理 5 大人氣月老廟的正確拜法流程。把心願說對、把步驟走好，讓新年一開始，甜蜜幸福就有機會一路奔騰而來。
【北部五大月老廟】
萬里情月老廟
霞海城隍廟
龍山寺
松山慈祐宮
威明堂兔兒神廟
萬里情月老廟
Photo Credits：song.kiki、travelwith_fun
就在萬里金山財神廟斜對面，萬里情月老廟可說是全台最用心打造的牽紅線廟宇。除了獨一無二的外觀，與中華郵政合作發行十全十美客製化郵票，開辦「愛神快遞」。廟中所使用的心型聖筊不僅造型有別於一般廟宇，更是以柚木精心雕琢，搭配正殿主爐都心型香爐。廟內除了供奉月下老人外，還有和合二仙、送子觀音等。正殿前更是特別打造連結男女良緣的「鵲橋」，金爐旁則是「永結銅心」許願池以及萬里情水瀑，充滿受到愛神庇佑的神聖性。
開放時間：08:30-18:00
地址：新北市萬里區公館崙55之2號
交通：搭國光客運 1815 或台灣好行 716 皇冠北海岸線到此站，或從淡水搭客運轉乘。從金山區公所站下車後，月老廟與財神廟相鄰，距離約 2 公里，可騎 Ubike 或計程車前往
霞海城隍廟
Photo Credits：szchiunyuan、nitaaaccc
台北地區首屈一指靈驗的月老廟！麻雀雖小香火卻十分興旺，不只台灣民眾，甚至有許多日本女孩來台灣也會特別前往參拜求好姻緣，被網友譽為快又有效率的月老廟，甚至還有許多粉絲也會來此祈求與偶像、明星的緣份，求搶到演唱會門票呢! 來到霞海城隍廟參拜有幾樣規矩可向廟方詢問參拜順序與習俗，最後也最重要的要將鉛錢、紅絲線在香爐內，順時鐘方向繞三圈，紅線放在皮夾或包包裡小心保存。
開放時間：每日早上6:16至晚上19:47，全年無休
地址：台北市大同區迪化街一段61號
交通：捷運至雙連站2號出口，左轉轉乘公車518(馬偕醫院站)至南京西路站,步行3~5分鐘
龍山寺
Photo Credits：imhaven84、alexdefoxy、rosycloudband
龍山寺裡供奉的月老神君靈驗程度，可是讓日韓女孩來台指名一定要參拜的廟宇。不過來龍山寺求好緣份有些規矩要記得，必須先依序拜過媽祖、文昌帝君、關聖帝君等眾神後，才能去找月老。而且拿紅線還有解籤都必須擲筊三次聖筊才能過關索取，也許因此也特別靈驗，而沒有拿到的朋友也無須氣餒，可能表示好緣份未到囉!
開放時間：07:00-22:00
地址：台北市萬華區廣州街211號
交通：捷運板南線至「龍山寺站」 (BL10)，從1號出口出站後步行約1分鐘即可抵達
松山慈祐宮
Photo Credits：jaytang.photo、yji3m48912、tw.910_
到松山慈祐宮求得好姻緣，位於 2 樓的註生娘娘可說是「專業經理人」，不同於一般廟宇求助月老，慈祐宮的註生娘娘除了掌管生育，也負責牽引男女姻緣與夫妻和合。慈祐宮共有六層樓，求姻緣時切記不可只拜單一神明，應依序參拜以示尊敬。一樓正殿先拜主神「松山媽祖」，二樓龍邊前往參拜註生娘娘，依序往上參拜觀音殿、帝君殿、凌霄寶殿等。
開放時間：5:30-22:30
地址：台北市松山區八德路四段761號
交通：捷運松山站 (5號出口) 步行約1分鐘
威明堂兔兒神同志必拜
Photo Credits：weimingshrine
兔兒神是一位中國民間信仰中的神祇，專司人間同性之間的戀情，被譽為「同志界的月老」、「同志的守護神」。新北市中和區有一間供奉同志守護神「兔兒神胡天保大爺」的正信道場「威明堂」，能讓同志來求姻緣、問事，祈求感情順利、幸福滿滿。
開放時間：13:30-21:00，週二公休
地址：新北市中和區景安路50號8樓
交通：捷運中和新蘆線至景安站或永安市場站，出站後步行約10-15分鐘；或搭乘公車202路至安和路口站下車即到達
撰稿者/韓微微
