立體「居家模型」搭配公仔、消防積木 南科消防創意宣導防災

南科消防分隊發揮創意，設計立體的「幸福藍圖：居家防災安全診斷」互動板，加深民眾對居家防災觀念的印象。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市消防局南科消防分隊宣導防災，發揮創意設計立體的「幸福藍圖：居家防災安全診斷」互動板，加深民眾印象，31日將於南科30周年園慶暨集團結婚活動現場設攤，並祭出動漫公仔、消防變形積木及保溫瓶等作為抽獎獎品，讓民眾在遊戲中自然學會保命知識。

南科消防分隊為了提升宣導吸睛度，時常發揮創意設計互動式教材，吸引許多人潮參與，也翻轉民眾對防災宣導嚴肅枯燥的刻板印象。今年設計立體的居家模型圖，31日在南科管理局前廣場的宣導攤位，將打造成為「幸福好運轉運站」，由民眾化身「王牌設計師」，思考火災警報器該安裝在什麼位置？瓦斯桶應放於廚房或陽台？等居家佈局，再由消防員以專業的角度進行診斷，通過「安全驗屋」關卡者，即能獲得抽獎資格，獎品包括寓意「一磚一瓦堆砌安全」的消防積木、動漫公仔等。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，希望透過趣味遊戲互動，成功將電氣使用安全、家庭防災計畫、地震應變、防範一氧化碳中毒、瓦斯使用安全、施放爆竹煙火安全及CPR急救等重要觀念深植民心。他也提醒，年前大掃除之際，也應同步檢視家中電器線路是否老舊或綑綁，切勿堆積過多可燃物，以減少災害發生時的火載量，並安裝「連動式住宅用火災警報器」，以利在火災發生初期爭取寶貴反應時間，讓全家人能儘速避難。

