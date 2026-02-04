立 春（組詩）／王軍

王軍

一

封凍一冬的河面

在第一縷曦光的召喚中，悄悄

裂開第一道細紋

泥土深處

根須開始交換密碼

風，把去年的枯葉

翻譯成綠

二

遠嫁的春姑娘

回門，風和日暖

帶著綠，回禮

三

殘冬擱筆殺青

歸燕呢喃，撩動思春的夢

大地春心暗湧

四

跨過新春的門檻

迎來的東風

一聲暖洋洋的招呼

把凍僵的田埂喚醒

泥土的新鮮呼吸

被深埋地下的種子聽見

咳嗽著 一個轉身

探出頭要看看外面的季節

驚醒的蟄蟲

掙脫束縛

爭先恐後 要

破土 覓食 起飛

廣告 廣告

走南串門的燕子

給老屋派來了信使

喜人的消息

萬物閉藏的冬季 解禁

冰凍的河水 開始流淌

寒風也繳械刺骨 投降

太陽也陽康了

喜氣洋洋

遠嫁的春姑娘

滿載嫁妝回來了

綠茵茵 風和日暖

五

她還在冬的繈褓裏羞澀

像未啟封的信，帶著初雪般

沁入骨髓的涼，與溫柔

所有念想被冰層緊鎖

直到某束光，斜斜地

遞來一句暖的耳語

防線便從內部開始消融

順著冰面第一道裂痕

怯怯地，探出鵝黃的觸角

直到整片凍土，都泛起

梅蕊輕顫的潮紅

這潮色 終於再也收不住

任其在平川上

氾濫成一場無聲的春汛