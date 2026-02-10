站上國際巔峰的金萃之作｜KORENA《璀璨時空魚子松露極致金萃精華》摘下2025英國GBWA國際美容與健康大獎雙項榮耀

本案榮獲 2025 英國GBWA國際美容與健康大獎 Global Beauty and Wellness Awards - 最具創新魚子金萃精華類及最佳奢華獨創包裝類 Winner。KORENA「璀璨時空魚子松露金萃精華」於 2025 年 GBWA 評選中脫穎而出，憑藉雙層微囊包覆專利技術、珍稀魚子與松露雙重精萃配方、顯著的抗老修護表現，以及符合國際規範的品質與永續製程，獲得評審一致肯定。此次獲獎不僅彰顯產品在科研與配方上的高度成熟，也象徵 KORENA 品牌正式獲得國際美容舞台的專業認可。

全球美容與健康獎（GBWA) 是一個完全獨立的組織，旨在表彰化妝品、個人護理、食品補充劑和酒店行業在品牌創新和可持續發展方面取得的傑出成就——這些行業為全球福祉做出了重大貢獻。

GBWA 享有盛譽的評審團包括施華洛世奇基金會主席 Nadja Swarovski、清潔美容專家和Living Pur創始人Ivana Pur 以及領先的社交媒體博主、攝影師和設計師 Ana Linares 等。

根據 GBWA 評審團和管理團隊的說法，全球美容與健康獎非常適合領先和新興的創新品牌，以便在高傳播噪音的行業中脫穎而出。GBWA 幫助大小品牌共同成長，並獲得領先專家和全球受眾的支持。獲獎者的反饋證實，獲得 GBWA 獎項是任何品牌在獲得應有的認可和走上發展道路方面向前邁出的一大步。

報導連結：https://reurl.cc/7baYKD

2025 英國GBWA國際美容與健康大獎



KORENA《璀璨時空魚子松露極致金萃精華》作品介紹

產品簡介與品牌理念

KORENA 璀璨時空魚子松露金萃精華，外觀以深藍與金色極簡點點設計呈現低調奢華質感，象徵海洋能量與珍稀魚子精華的完美融合。產品嚴選鱘魚子醬與鮭魚卵雙重珍稀精萃，富含多重營養成分，專為熟齡與初老肌膚打造，提供卓越的抗老修護與肌膚活化效果。

配方中特別添加乙醯基六肽-8、精氨酸／賴氨酸多肽，並結合煙醯胺、維他命 C、積雪草、海葡萄、β-葡聚醣與玻尿酸等關鍵成分，能有效改善細紋、乾燥與膚況疲態，提升肌膚彈性與透亮度。質地絲滑細緻、清爽不黏膩，兼顧高效修護與舒適膚感，展現科技與感官並重的奢華保養體驗。

KORENA《璀璨時空魚子松露極致金萃精華》





KORENA《璀璨時空魚子松露極致金萃精華》



市場需求及設計理念

隨著韓國美容文化與高效醫美級保養趨勢在全球市場持續擴散，抗老護膚需求不斷攀升。新世代消費者不僅追求即時有感的效果，也更加重視配方安全性、科研背書與品牌專業度。

KORENA 洞察此一市場趨勢，導入雙層微囊包覆與抗皺提亮相關專利技術，成功解決高活性成分穩定性不足與吸收效率有限的產業痛點。透過科技手段，將高濃度精華完整封存並精準傳遞至肌膚，實現快速吸收、長效修護與可視化的抗老成果，為現代消費者樹立高效保養的新標準。

KORENA《璀璨時空魚子松露極致金萃精華》



產品設計過程克服的挑戰

在研發階段，團隊面臨高難度的微囊包覆技術挑戰。由於雙重微囊粒子尺寸極小、外膜結構極薄，必須精準控制活性成分位於粒子核心位置，才能避免在運輸與使用過程中產生破裂、氧化或失活問題。

研發團隊透過顯微鏡全程監控製程，反覆調整包覆比例與工藝參數，最終成功穩定微囊結構，確保活性成分在接觸肌膚瞬間精準釋放，使每一滴精華皆能發揮最大修護效能。

KORENA《璀璨時空魚子松露極致金萃精華》



產品的永續概念

KORENA 秉持安全、溫和與永續並行的產品理念，堅持不添加刺激性色素與具爭議性的防腐成分，專注於簡約、高效且低肌膚負擔的配方設計。

品牌全面遵循國際化妝品安全規範，並於通過 ISO 認證的工廠中生產，搭配完善的品質管理體系，確保產品從原料選擇、生產製程到成品出廠皆符合高標準檢驗流程，在守護消費者使用安全的同時，也實踐對環境友善與長期永續發展的承諾。

KORENA《璀璨時空魚子松露極致金萃精華》



品牌故事

KORENA 源自創辦人對頂級護膚品的熱情與願景，致力於將原本專屬於少數人的奢華保養體驗，轉化為更多人都能輕鬆擁有的日常選擇。

品牌結合韓國頂尖科研團隊與國際級原料資源，以珍稀魚子與松露精萃為核心，打造兼具國際一線水準的產品效能與質感，實踐「永恆之美不再專屬於少數人」的品牌理念，並持續向全球市場傳遞來自亞洲的科研實力與美學價值。

KORENA《璀璨時空魚子松露極致金萃精華》



國際肯定・未來展望

此次榮獲「2025 英國國際美容與健康大獎（GBWA）」不僅是對 KORENA 產品品質與科研實力的高度肯定，也象徵品牌邁向國際舞台的重要里程碑。未來，KORENA 將持續投入創新研發與永續實踐，結合科技、自然與美學，為全球消費者帶來更高標準的護膚體驗，讓來自亞洲的美麗力量在世界舞台持續發光。

KORENA《璀璨時空魚子松露極致金萃精華》

