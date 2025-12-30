站上200店關卡 築間下一步「先調整體質」

▲築間集團繼跨足牛肉麵與港式餐飲後，正式引進韓國名店中央韓鍋酒舍。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 築間集團繼跨足牛肉麵與港式餐飲後，正式引進韓國名店中央韓鍋酒舍，明年第一季將再跨足中式料理，含籌備中與海外店家，築間邁步200間門市，董事長林楷傑透露，明年最重要目標就是調整體質。

中央韓鍋酒舍創立於首爾江南，深耕在地逾45年，以道地醒酒湯與牛腸火鍋聞名，據點遍及韓國主要經濟、文化與商業核心區域，並進駐現代百貨等指標通路，新店開幕屢成熱門話題。

此次引進「中央韓鍋酒舍」，是築間集團首度以代理模式引進海外餐飲品牌，林楷傑認為，醒酒湯的餐飲內容在台灣沒有人做，相信引進可以帶起不一樣的風潮，「我覺得這一間店變店王的機率應該是非常大的」，並計畫2026年第一季在台北、台中再開2家分店。

築間也將推出中式料理與桌菜新品牌「稻鎮經典台菜」，由國宴名廚「阿謨師」陳嘉謨操刀，正式搶進中式桌菜市場，預計於明年第一季在台中開出全台首店。

林楷傑說，過往築間以火鍋、燒肉品牌居多，中央廚房配送後可以直接現場調理，但未來會如台菜、港點等品牌會需要有大量廚師現場操作，門檻較高，比較不容易被同業模仿或是超越，將成集團的戰略目標。

目前築間含籌備中的共有17個品牌、200家門店，展望2026年，林楷傑直言，明年門店數會維持在200多家，重點是把體質較弱的約30間店強勢整改，像是台中秀泰站前築間幸福鍋物門市原先每月營收約100多萬，整改成新品牌港式點心茶餐廳後，月營收可達500萬元，未來目標就是把體質弱的店舖換成較為優勢的海外代理品牌，「200多家店已經很夠了，管理好比較重要」。

