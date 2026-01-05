站上3萬大關！台股狂漲871點再創高 台積電1685元衝出新天價

上週五美股四大指數漲跌互見，台股今（5）日開盤大漲429.89點，以29779.70點開出，漲幅1.46％。隨後在台積電的帶領下漲勢持續擴大，早盤一度飆漲871.79點，衝上30221.60點，成功突破30000點大關，再度創下歷史新高。

權值股方面，護國神山台積電（2330）上漲45元至1630元，最高觸及1685元刷出新天價；鴻海（2317）上漲2.5元至234.5元；聯發科（2454）上漲40元至1510元；台達電（2308）上漲15元至1010元。

責任編輯／馮康蕙

