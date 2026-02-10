站上3萬3大關！台股收漲668點史上第8大 台積電強漲至1880新天價

【記者呂承哲／台北報導】美股週一（9日）震盪後持續走高，在科技股獲得買盤進駐下，四大指數全數收高，尤其費城半導體指數收漲1.42%最高，輝達股價上漲2.50％、重回190美元關卡，台積電ADR上漲1.88%，盤中創新高紀錄359.59美元、市值達到1.8兆美元。台股週二（10日）開盤上漲逾430點，站上32800點關卡，台積電上漲35元，報1850元。

台股週二收盤，台股終場上漲668.35點或2.06%、報33072.97點，成交金額來到6565.05億元，站上歷史第八大漲點，也是首度站上3萬3大關。台積電股價上漲65元或3.58%、報1880元，台達電股價上漲5元或0.42%、報1185元，鴻海股價上漲2.5元或1.14%、報221元，聯發科股價上漲15元或0.82%、報1845元。

台股週一收漲621.7點，報在32404.62點，成交值新台幣6308.8億元。三大法人方面，外資及陸資買超247.69億元，自營商買超106.77億元，投信買超7.05億元，合計買超361.51億元。

今日盤後有包括友達、華邦電等熱門股召開法說會。

財政部9日公布最新海關進出口貿易統計概況，今年1月出口金額657.7億美元，為歷年單月新高，年增69.9%；進口金額468.7億美元，為歷年單月次高，年增63.6%。出、進口互抵後，1月出超188.9億美元。

TrendForce最新研究指出，在AI浪潮持續推升下，記憶體與晶圓代工產業產值將於2026年同步改寫歷史新高。其中，記憶體產業受惠於供給吃緊與價格大幅上揚，產值規模預估達5,516億美元，已擴大至晶圓代工產值2,187億美元的兩倍以上，顯示產業景氣循環出現結構性轉變。

