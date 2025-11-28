站務員叫「小姐」觸碰雷點！她失控潑不明液體1原因構成「公然侮辱」

記者陳弘逸／台中報導

台中葉姓女子今年搭乘火車時，因刷卡進站失敗，不滿站務人員稱呼她「小姐」，憤而用不明液體潑灑對方，犯公然侮辱罪，遭判處5000元罰金。（示意圖／資料照）

台中葉姓女子今年搭乘火車時，因刷卡進站失敗，不滿站務人員稱呼她「小姐」，憤而用不明液體潑灑對方，此舉讓站務員值勤時，衣物遭飲料浸濕，在眾目睽睽之下，陷於尷尬受辱處境，具有貶抑他人人格與社會評價，已損及人格尊嚴與名譽評價，此外，葉女不認罪，又反控對方沒事找事，對她毛手毛腳，法官考量犯後態度不加，審理後，將她依公然侮辱罪，判處5000元罰金，得易服勞役，可上訴。

判決指出，葉女今年6月5日上午5時40分許，在台中火車站以電子票證刷卡進站時，因驗票立桿顯示紅燈，台鐵司站務人員提醒，引起她不滿，竟拿裝有不明液體的飲料瓶，朝站務人員身體及衣物潑灑，導致帽子、衣物浸濕。

葉女挨告，矢口否認犯行；辯稱自己非常討厭別人對她小姐、小姐這樣叫；還反控站務員，沒事找事，對她毛手毛腳。

檢方認為，葉女觸犯公然侮辱罪，至於站務員帽子、衣物有味道，衣服洗過後還能穿，未達失去穿戴及禦寒功能，因此未構成毀損罪。

構成公然侮辱罪部分，因站務人員當眾遭潑灑不明飲料，當下在值勤衣物遭飲料浸濕後，不僅影響執勤形象，在眾目睽睽之下，陷於尷尬受辱處境，此舉有公然表達不悅、輕蔑之意，本質具有貶抑他人人格與社會評價，已損及人格尊嚴與名譽評價。

法官考量，葉女讓站務員立於難堪處境，安排調解還以不雅文字回復，犯後態度難認良好；審理後，將她依公然侮辱罪，處5000元罰金，得易服勞役，可上訴。

