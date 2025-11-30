站台力挺邱議瑩！蘇貞昌喊：高雄國民黨若贏民進黨就包起來了
表態爭取參選2026年高雄市長的綠委邱議瑩，今天（30日）在鳳山舉辦大型造勢，現場湧入約5萬人，前行政院長蘇貞昌也現身力挺。蘇貞昌表示，如果高雄都讓國民黨贏，「那民進黨就包起來了」。
蘇貞昌為邱議瑩助講時表示，現在全台灣甚至全世界都要來看BLACKPINK、TWICE，高雄在陳其邁執政下，高雄的演唱會經濟，變成大家都喜歡來的大城市。但高雄市長陳其邁任期屆滿，如果是國民黨拿走 可能就沒了，「如果高雄都讓國民黨贏，那民進黨就包起來了」。國民黨不是沒贏過，且國民黨主席鄭麗文已經嗆聲要拿下高雄。
蘇貞昌指出，選舉非常重要，要選一個能跟國民黨戰、能跟國民黨拚、能跟國民黨戰，經得起檢驗、選得贏、還要做得好的人，這個人就是邱議瑩。外行人看熱鬧，內行人看門道，自己對選舉還不算外行，今天特別趕到高雄，不只是要跟鄉親們請安，是要把這段實在的比較，講給大家聽。
蘇貞昌也呼籲鄉親，高雄市長初選，要讓能衝能戰、有戰鬥力、有實際經驗、有行政歷練、有愛心的邱議瑩，能夠出線代表民進黨，接續陳其邁的好政績，讓高雄繼續發展。
