站台白營小雞 蔣萬安陷兩難

民眾黨前主席柯文哲日前批台北市長蔣萬安營養午餐免費是「騙票」，讓外界解讀藍白合生變，藍營北市議員擔憂「兄弟鬩牆」，恐讓國民黨議會席次過半目標生變，市長蔣萬安是否幫白營小雞站台，也引起地方政壇關注，對此蔣萬安23日表示，離選舉還有一段時間，目前全心專注推動市政，未多做回應。

近日北市藍白陣營頻頻交鋒，先是柯文哲批評營養午餐免費是騙票，國民黨議員秦慧珠除回嗆柯文哲外，針對松山、信義選情直言「很緊繃」，擔憂民眾黨前副祕書長許甫會搶到藍軍選票，她還示警，若蔣萬安之後要幫忙白營小雞站台，一定要謹慎。

許甫表示，爭取每張選票的支持，是他最重要的努力方向，在目前藍白合作的框架下，政黨各自努力爭取最好的席次成績，未來合作才更有力量。

民眾黨議員陳宥丞表示，民眾黨從來不是任何政黨的附隨組織，也不會讓台灣人民的利益被政黨凌駕，「不是市長說了算，是市民說了算」，刻意要把每個市政議題都讓藍白綁在一起像「連體嬰」，才是不健康的行為。

蔣萬安昨日出席大安區里長座談會被問及相關議題，未多做回應，僅強調他就是全心專注推動市政，繼續走入基層，與里長面對面交換意見，聆聽地方聲音。

藍營人士憂心，藍白陣營在中央與地方間的互信基礎「各自獨立」，藍白在中央的立院固然可合作，但議員選舉就是「一個蘿蔔一個坑」，若未妥善處理，未來在藍白票源重疊下，極有可能讓綠營漁翁得利，對於爭取連任的蔣萬安，也將陷入兩難。