站台相挺不是「凊彩講」 蘇貞昌：高市長選邱議瑩能戰又能做

前行政院長蘇貞昌稱許民進黨高雄市長參選人邱議瑩歷練完備，能戰又能做。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕前行政院長蘇貞昌今南下高雄鳳山，為民進黨高雄市長參選人邱議瑩站台；他強調挺邱議瑩不是「凊彩講」的，民進黨立委都很讚，但應選一個能戰又能做的，就是邱議瑩。

蘇貞昌指出，明年選舉不能大意，尤其國民黨主席嗆聲要拿下高雄市長，如果高雄市長被國民等贏去，民進黨大概就包起來了。

他強調，自己沒那麼閒、挺邱議瑩更不是「凊彩講」的，但明年高雄市長選舉真的非常重要，所以要選一個跟國民黨能拚能戰、能禁得起檢驗，選得贏還要能做得好的人，就是邱議瑩。

廣告 廣告

蘇貞昌細數邱議瑩曾任6屆立委、兩屆國代，還擔任過行政院客委會副主委長達3年，歷練非常完備。邱議瑩出身美麗島受難家庭，從小就看著父母被打壓，長大後一路對抗威權，從萬年國會拚到現在；外界說邱議瑩很「恰」，但他認為邱議瑩是對國民黨很恰，對選民超疼惜。

蘇貞昌說，他從邱議瑩是8歲小女孩、看到如今的成熟漂亮寶貝，感覺她不斷在面對挑戰、克服困難，還把小小的愛變成大大的愛，將自身罹癌的經驗，轉化為保護更多癌症患者的再生醫療法。

他提醒鄉親別只看到邱議瑩的美，卻忘了邱議瑩其他部分，他覺得邱議瑩最美的是勇敢、是內心、是她的能力。

蘇貞昌稱許邱議瑩能戰、能衝、有戰鬥力、有實務經驗、有行政歷練、更有愛心，能夠代表民進黨接續陳其邁的好政績，讓高雄繼續美麗、繼續發展，高雄要守住、台灣要守住，請大家支持邱議瑩。

蘇貞昌今專程南下高雄，為邱議瑩站台。(記者王榮祥攝)

邱議瑩今在高雄鳳山舉辦市長初選大高雄大團結造勢大會，主持人宣布現場湧入逾3萬人。(記者王榮祥攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

何鷹鷺「關鍵一問」成照妖鏡 民進黨：戳破國民黨政治詐術

民眾黨下車潮？朱蕙蓉怒斥黨「雙標」 今宣布退黨

台駐外代表在芬蘭演出！林昶佐轟動reddit 國外網友：最棒外交

中配拿台灣普發1萬惡意挑釁 「大瑤」怒轟同鄉：身在福中不知福！

