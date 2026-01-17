站哨竟盤腿熟睡 上兵遭起訴

成功嶺302旅龍姓上兵因熬夜打遊戲，站哨時睡著，被旅長抓包。檢方近日偵結，依衛兵哨兵廢弛職務罪嫌將龍男起訴。（李京昇攝）

成功嶺營區再傳站哨失職案件，陸軍302旅龍姓上兵因休假期間熬夜打線上遊戲，返營後精神不濟，站哨時坐下睡著，遭旅長查哨當場抓包，全程被監視器拍下。台中地檢署認定龍男明知執勤規範，仍因私人行為廢弛職務，已嚴重影響營區安全，偵結後依《陸海空軍刑法》衛兵哨兵廢弛職務罪將龍起訴。

檢警調查，案件發生於民國114年9月4日，龍男當天擔任成功嶺營區3號門衛哨長，負責凌晨4時至6時的警戒勤務，肩負管制人員進出、維護營區安全的重要任務，依軍中規定，哨兵執勤期間必須保持警戒，不得有坐臥、打瞌睡或其他影響勤務行為。

然而龍男在前一天休假時，長時間熬夜打線上遊戲，幾乎未曾休息，導致收假返營後，精神狀況不佳。當天凌晨4時50分執行衛哨勤務，在查哨官完成例行查核離開後，龍男隨即鬆懈警戒，盤腿坐在崗哨旁的摺疊桌上，未依規定站立執勤，更迅速陷入熟睡狀態。

在龍男昏睡17分鐘後，清晨5時7分，302旅旅長親自前往查哨，當場抓到龍男坐著打瞌睡，龍才驚醒跳起來，隨即被調查處分。案經台中憲兵隊移送偵辦，龍男在偵訊時也坦承不諱，並有軍方查證報告、監視器影像及執勤人員名冊等資料佐證。

檢方認為，龍男身為哨長，明知執勤期間責任重大，必須嚴守國軍值勤規範，卻因私人作息失當導致警戒失守，已嚴重影響營區安全，案件偵結後，檢方依《陸海空軍刑法》第34條第1項衛兵哨兵廢弛職務罪對龍男提起公訴，最重可判5年以下徒刑。