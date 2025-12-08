站回2萬8！台股收盤飆升322點 台積電勁揚35元至1495、華邦電漲停

台股今（8）日強勢上攻，開盤即上漲53.11點，以28034點開出，重返28000大關，盤中最高來到28303.78點，行情穩健走高直至收盤，最終收漲322.89點，漲幅達1.15%。護國神山台積電（2330）上漲35元，收1495元，漲幅2.4%。

權值股部分漲跌互見，鴻海（2317）漲1元，收232元，漲幅0.43%；聯發科（2454）漲15元，收1440元，漲幅1.05%；台達電（2308）持平在979元；台光電（2383）跌10元，收1485元，跌幅0.67%；長榮（2603）跌3元，收180元，跌幅1.64%。

電子股方面，華邦電（2344）盤中攻上漲停直至收盤，上漲6.1元，收在67.9元，漲幅達9.87%；南亞科（2408）同樣走強，上漲10.5元，收163.5元，漲幅6.86%，南亞科自今日起至12月19日被列為處置股，採每五分鐘撮合一次交易。

責任編輯／蔡尚晉

