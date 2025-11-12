站在十字路口的日本國立劇場（後篇）超越傳統藝能的保存與振興，成為探求新的「日本特色」之平臺
國立劇場（東京千代田區）重建計畫暫時擱淺。劇場長時間關閉的這個空窗期，恰恰是包括表演相關人士在內的全體民眾拋開固有觀念，討論我們到底要向「國立劇場」尋求什麼這樣一個問題的絕佳機會。希望這次機會能夠變成讓第2代國立劇場昇華為全新的創造、文化交流和傳播據點的契機。
傳統藝能的「博物館」
回顧國立劇場創設（1966年）之初的相關言論，可以看到譬如「屹立於世界藝能之林的日本藝能的活的博物館」之類，將「國立劇場」比作「博物館」的說法。當年拿出校倉造型外觀方案的設計師岩本博行也曾說「要將已經成為經典的歌舞伎和藝能等日本的瑰寶收入正倉院風格的倉庫中留存下去」（底線為筆者添加）（1963年給《朝日新聞》的投稿）。
如今，日本的博物館、美術館（英語均譯為museum）因各種策劃和展示活動而充滿了生機。然而，古今東西，由於過於偏重守護歷史的珍貴碎片，museum一直擺脫不了會剝奪藝術品本身的氣息，將之禁錮於權威的牢籠之中這樣一種印象。德國社會學家Theodor Adorno帶著強烈的諷刺意味，將museum比喻為「mausoleum（陵墓）」，以此表達對藝術作品被作為陳列品蓋棺封存這種情況的擔憂。
為了避免國立劇場變成「巨型墓地」，包括表演家在內的所有民眾應該各自站在自由的視角，描繪下一個百年的宏大藍圖，為第2代國立劇場的未來發展提供更多的可能性，這樣的良機可謂失不再來。為了便於展開討論，筆者將在回顧歷史脈絡的基礎上，分析日本文化政策的「當下位置」。
國家大劇院的誕生：國民的或者說為國民而建的劇院
「國家大劇院」發源於歐洲。隨著歐洲各國朝著市民而非王侯貴族掌管政治的社會過渡，逐步成為現代民族國家，國家大劇院也同步登場。這是此前長期被許可制和審閱制限制表達的市民終於贏得「自由」的象徵，正因為進入了一個市民掌控政治的時代，所以大劇院也是人們試圖培養堪當其責的修養和判斷力的意願的結晶。
不同於封建時代的宮廷劇場，國家大劇院的本質在於一種形象姿態：既不是國家也不是少數特權階級，而是廣大民眾（Nation）尋求建立的「國民的或者說為國民而建的劇院」。而正因為是納稅的「眾人」的劇院，所以人們要求收稅的國家負擔支出。
另一方面，為了穩定民族國家體制，國家也一直對國家大劇院寄予了種種意圖。從誕生初期，國家大劇院就帶有既可以變成「國民劇院」又可以變成「國家劇院」的雙面性。
日本的國立劇場是在第二次世界大戰後，人們對戰爭時期打壓和利用言論的記憶尚未淡化之際，深知歐洲曾經經歷過的、國家與藝術家之間的緊張關係以及國家大劇院試錯過程的表演家們始終提心吊膽的背景下誕生的。
文化政策的當下位置
將視線轉回現代，上世紀80年代中後期以前，多個西方已開發國家的福利國家體制終結，行政和公共機構都被植入了追求新自由主義式「效率化」的視角。文化政策也逐漸變得不得不需要明確展示值得投入公共資金的，在實際利益層面的意義。
直到上世紀90年代以前，西方的文化政策超越作為其核心的藝術和文化本身的振興，與經濟效應、城市發展、旅遊、福利、多元文化共生等方面相結合，作為綜合有利於民眾生活和城市建設的「藥方」，透過多方面宣傳其社會意義，勉強維持和保障了資金來源。
在這個過程中，文化成為了一種可以被貼在任何大義名分上的「萬能膏藥」。然而，從正面向社會闡釋藝術和文化本身價值的工作，以及強調追求卓越性、專業性的姿態逐漸被政策拋在了後面。因為這樣具有被視為遠離普羅大眾的精英主義態度之嫌。
而在日本，表演、藝能都很貼近大眾，觀眾和民間業者多年來熱情地支撐起了藝術的傳承。儘管這是一個優點，但相較於總是必須按照公共預算規模比例向社會說明意義的歐洲，文化行政和公共文化機構的理論武裝就顯得很脆弱，很不成熟。
不久之後，西歐文化政策面臨的存在意義的重新思考和相應的政策風向也流入了處於這種狀況的日本。日本表演家的藝術水準高超，也一直擁有優秀高品味的觀眾。儘管如此，在需要一定政策的「制度化」——確立作為專業團體工作場所的公共劇場制度、找到其社會意義的依據、對作為從業人士的表演家的職能的尊重和鑒於工作方式特殊性的收入結構的穩定產業化，等等——這些方面，依然停留在相對脆弱的狀態。應該和國立劇場同時「翻新重建」的政策課題堆積如山。日本的文化政策目前就處於這種當下位置。
找回「國民的劇場」
日本的國立劇場讓人感覺就像是陷入了日本藝能的理想狀態和明治以後歐洲取向的文化政策的夾縫之中。雖然並未走向西歐那樣高度的「制度化」，但由於已經形成了「門檻高」的印象，所以對於普羅大眾的凝聚力也比較弱。早年的《國立劇場法》於1990年被修訂為另一部法律，之前以明文形式讓「國立劇場=傳統藝能」成立的法律依據也已經不復存在。
由於其出發點，是將傳統藝能的「保存及振興」作為了目標，所以雖然將原本發源於大眾藝能的傳統藝能作為核心，但人們是否認為國立劇場在不知不覺中變成與社會斷了聯繫的遙遠存在，只是單純「保存」、「重現」那些與現代人毫無關係的歷史遺產的場所了呢？
今時今日，在以民主社會為基礎的各個國家的國家大劇院，將歌劇和芭蕾忠實「重現」為古典演出的公開演出正在相對變少。原因在於，作為中堅力量的人們已經理解，關於如何透過已是經典的作品和身體技法，與現代社會對話這個問題的探求恰恰是一種創造，是專業人士的使命，觀眾也在尋求這些東西。
受到廣泛支持的藝能的本質，絕不在於國民性和高尚性。而是在於可以將荒誕、歡樂，以及某些時候對於那些向社會不公現象發起抗爭的人們的共鳴和自我投影作為引力，確認人類普遍共用的價值觀的現在時的這樣一種時空。
新一代國立劇場的挑戰
與那些從事傳統藝能工作的人士交談，就會發現表演者自身每天精進表演技藝，一面從自己的藝術中尋找現代意義，一面不斷向「創造」發起挑戰的形象。
文樂的桐竹勘十郎（左）和吉田和生（右）在國立劇場重建閉館紀念儀式上獻上精彩表演，2023年10月，東京都千代田區（共同）
傳統藝能的旋轉舞臺被歐洲的舞臺裝置借鑒，淡路人形淨琉璃給百老匯的「獅子王」的表演帶去了靈感，日本的傳統藝能長期以來為國際舞臺藝術發展做出的貢獻絕對不算小。20世紀具有代表性的法國編舞大師莫里斯貝雅創作的《The kabuki》（以《假名手本忠臣藏》為題材）和《M》（以三島由紀夫為題材）等以日本及日本的思想為題材的作品也非常有名。據說在他親自創辦的舞蹈學校，舞者們還要學習劍道課程。
同樣，比如第2代國立劇場，也應該可以作為深入研究全世界肢體表現和演藝舞臺表現藝術的「實驗場」，成為一個為深化人類表演表現藝術做出貢獻的國際據點。那將是在日本國內乃至其他各個國家和地區，而且是在不同領域磨練技藝的人們匯聚一堂，採用分析動作和認知的最尖端技術，磨礪置身於現代環境下對傳統藝能的理解，打磨表現藝術——不再將與海外人士的交流局限在「遊客」（觀光）上，藝術表現者同仁相互刺激，共同探求、磨合、展示肢體表現和舞臺表現的理想狀態這樣一種國際據點。國立劇場常年致力於培養藝術傳承人。培養和研究是國立劇場的強項。不能將國立劇場與傳統藝能本身的價值一併而論，導致含糊不清，而必須明確梳理有別於其他眾多劇場的「國立劇場」自身的存在理由和理想狀態。
表演藝能的現實價值
日本的藝能起初受到來自大陸的影響，在閉關鎖國時期完成了獨特的發展成熟，近代以後受到西方，戰後受到美國的影響，逐漸孕育出了作為「與世界的交會點」的獨特文化。一方面與多樣文化圈進行活躍交流，另一方面探求自身的獨特性，正是這樣的兩極催生了今天的「日本特色」。從以交流為基礎的多樣性和混合性中獲取刺激，然後輕柔地塑造自我——這種姿態，正是「我國自古以來的傳統藝能」的本質。
在抽象思維可以交給人工智慧（AI）的時代，用身體傳達的「藝術」和「傳承」的價值，將變得更加寶貴。我們還需要發揮表演特有的優勢，追求（包括發聲、演奏在內的）肢體性，弄清那些傳達複雜色調和觸感的服飾和美術、照明對人們認知產生的效果，並廣泛反哺國民生活。另外也需要與地方上多年培育起來的藝能加強協同。
同時我們也不能忘記，表演是一種有許多幕後人員在付出的人力密集型產業。正如經典名著《舞臺藝術——藝術與經濟的兩難》（William J. Baumol & William G. Bowen）所揭示的那樣，舞臺藝術並不是把表演家和幕後人員機械化、規程化，高效、統一地壓縮費用，進行大量生產，提高利潤這樣一種易於實行（而且需要這樣實行）的產業。必須照顧其工作方式的特性，不能過度追求利潤和效率，以致犧牲工作人員本應獲得的喜悅和尊嚴，以及正當的報酬，表演行業也不例外。
表演家們積極發聲
從事傳統藝能活動的人士因為劇場閉館而少了許多公演機會，從另一方面來說，也迎來了個特別的機會，作為「主角」登上僅此一次的歷史性大討論的舞臺，為規劃今後百年的「國立劇場」發展藍圖和基礎，展開一場討論。作為觀眾的民眾也同樣如此。
希望以表演為生的各個專業領域和年齡段的人士都能從各自的視角，積極表達自己的想法——「國立劇場」的意義、作品試圖表現的內涵、日常感受到的表演行業的課題、在藝術上寄予的夢想和理想——編織出這些東西的語言將成為民眾對這個行業的理解和豐富討論的觸媒，去打開新國立劇場的大門。
站在十字路口的日本國立劇場（前篇）「日本文化藝術招牌」 | Nippon.com
因國立劇場老化而提出的重建計畫陷入僵局。東京都內多家劇場相繼休館、停業，尋找替代劇場也並非易事。現場演出機會的減少，恐將導致傳統曲藝的傳承面臨危機。本文將探究計畫擱淺的背景原因，分析國立劇場相關文化政策的課題。
秋野有紀 [作者簡介]
早稻田大學教授。專攻文化政策學。獲得東京外國語大學研究所、德國希爾德斯海姆大學文化政策研究所博士學位。在文化廳、內閣官房、公益社團法人、日本藝能實演家團體協定會等單位的委託研究項目中擔任委員。
其他人也在看
全台都宣布了！12日停班、停課一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣。根據中央氣象署資料顯示，明（12）日受颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、台灣東部、東南部、南部地區及澎湖有陣雨，大台北及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。另外，由於颱風路徑過去稍微偏西移動並往南修正，因此預估登陸時間將延後至明日傍晚至晚上，暴風圈觸陸時間也會延後至明日清晨。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
不斷更新／宜蘭也宣布了！全台各縣市12日停班課訊息一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，暴風圈已逐漸進入台灣西南方近海，對高屏一帶構成威脅，預估明（12）日傍晚至晚間可能在高屏地區登陸。《台視新聞》為大家整理11月12日全台各縣市停台視新聞網 ・ 10 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
AV女優認了遭黃明志邀大馬「崩潰當玩具」娃娃：他準備「快樂水」餵我！
馬來西亞歌手黃明志近日牽扯「護理系女神」謝侑芯命案再度被延扣三日，案件仍在調查中之際，AV女優「娃娃」接受媒體專訪，首度公開與他之間的過往。她不僅承認雙方曾多次發生性關係，更爆料在馬國時，黃明志曾親手遞給她一瓶「快樂水（Happy Water）」飲用，引發輿論譁然。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 21 小時前
全智賢「婚姻故事」破天荒首曝光！罕見暢談相親經過 揭露演藝圈唯一閨蜜是她
「韓流女神」全智賢出道28年以來，破天荒的YouTube首秀，貢獻給了《來自星星的你》的「同窗好友」洪真慶，令所有人都非常吃驚，因為以前的她在發布會一宣傳完作品，幾乎就消失無蹤，根本連電視綜藝都不會上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
週三有望颱風假？最新鳳凰風雨預測出爐 16縣市今達「停班停課標準」
根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東移動，暴風圈正逐漸進入臺灣南方近海，臺南、高雄、屏東、臺東、恆春半島應嚴加戒備。中央氣象署今（11）日上午7時風雨預測指出，今日全台共有16縣市累積雨量或風力已達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 17 小時前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
嚴加戒備！「鳳凰」大迴轉襲台 氣象署曝海陸警發布時間
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導中颱「鳳凰」來勢洶洶，恐將北轉直撲台灣。中央氣象署預報員朱美霖今（10）日上午於記者會說明，今日下午至傍晚可能發布海警；陸警則可能落在明（11）日上半天，12、13日是颱風最接近台灣的時候，預計是以「輕颱」的程度影響，但仍會帶來風雨，提醒民眾嚴加戒備。民視 ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不斷更新/警戒鳳凰颱風全台都公布了！11縣市11/12停止上班上課一次看
鳳凰颱風現已穿越菲律賓呂宋島進入南海，減速並轉向北上，逐步逼近台灣。氣象署預估今（12）日下午至傍晚颱風將登陸南部地區，目前已發布海上陸上颱風警報。昨（11）日受到颱風外圍環流與東北季風共伴效應影響，台灣多地降下大雨，12日是否停班停課備受關注，《中天新聞網》將為您即時更新停班停課最新資訊。中天新聞網 ・ 1 小時前
最強女優認是黃明志砲友！被餵「快樂水」副作用全說了 他竟自稱單身才約
馬來西亞歌手黃明志涉入「護理女神」謝侑芯命案，目前案件仍在偵辦中，而「台灣最強AV女優」翁雨澄（娃娃）日前自爆曾受邀去馬來西亞，引發外界瘋猜兩人關係，對此，她也承認和黃明志是性伴侶，對方還會餵她喝「快樂水」，而外傳黃明志有交往15年的女友也只是煙霧彈，他都自稱單身，身邊沒有對象才會約砲。鏡報 ・ 1 天前
陳偉霆孩子媽何穗太辣！產後美照首曝光 網驚呼：不是剛生完？
中國超模何穗上月驚喜宣布升格媽媽，還與情纏多年的陳偉霆曬出抱著嬰兒的照片，直接官宣生子嚇傻網友與粉絲。何穗今（11日）更新小紅書，穿著貼身瑜伽服大秀窈窕曲線，由於她24天前才公開生子喜訊，再度讓網友讚嘆：「不愧是超模，恢復得真好！」鏡報 ・ 14 小時前
「謝侑芯和黃明志只是砲友！」男方不會給錢 台女優：不要再污名她了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現毒品。大馬警方後來將案件升級為「謀殺案」，黃明志5日現身投案。想到謝侑芯死訊傳出後卻出現許多臆測「被雪碧派去當伴遊」，AV女優娃娃(翁雨澄)受訪強調，黃明志不會給錢，他和謝侑芯純只是砲友，「不要再污名她了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
邱議瑩喊「投柯志恩就是投給鄭麗文」 深綠鄉民爆氣反嗆
民進黨高雄市長初選今(10日)起至14日開放領表登記，綠委邱議瑩一早搶頭香完成登記，隨即開砲轟國民黨主席鄭麗文秋祭爭議，直呼「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。網友對此一面倒負評，直嗆「投邱議瑩就是支持美濃大峽谷」，還有自稱是深綠鄉民喊「別出來選了！」中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風「海、陸警時程」曝！越晚雨越大 這天全台雨風最猛
鳳凰颱風今（10）日清晨通過菲律賓呂宋島，中心已進入南海，預估今明兩天將逐漸北轉接近台灣，中央氣象署預計今日下午至傍晚發布海上颱風警報，明日上半天發布陸警。氣象署預估鳳凰颱風今明兩天將逐漸北轉，並在週三、週四（12、13日）最接近台灣。受到颱風外圍環流與東北季風共伴影響，今起至週二北部、東半部降雨將持續增強，局部地區有豪雨以上等級的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風登陸後「貫穿台灣」這天才出海
鳳凰颱風逐步接近，預計以輕颱之姿來犯，原本中央氣象署預計它會在台中以南登陸，如今登陸點似乎更往南了，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，登陸熱區可能是嘉義至高雄一代，提醒當地民眾「別因為是輕颱就輕忽」。至於颱風離開台灣的時間，初步評估是週四（13日）凌晨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前