站在廟宇最前線的雙人組！負責「把關」的重要存在

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

走進廟宇時，還沒看到神明金尊，最先迎接信眾的往往是一對站在門上的門神，祂們不是單純的裝飾，而是廟宇中負責「把關」的重要角色，也被不少信徒形容為廟宇的第一道防線，默默守護出入的人們。

​門神。（圖/寶島神很大）

門神的信仰可追溯至古代民間對驅邪避煞的想像，隨著時代演變，逐漸發展出固定形象與分工，常見的門神多為成對出現，象徵陰陽平衡、內外有序，祂們的功能不只是在擋煞，更重要的是穩定廟宇氣場，讓進出的人心安。

在台灣廟宇中，最常見的門神組合包括秦叔寶與尉遲恭，兩人原是唐代名將，因忠勇形象深入人心，被視為鎮守門戶的代表，秦叔寶的外型為粉面、鳳眼，手持金鐧；尉遲恭則面黑、怒目，手持金鞭，因此又稱為鞭鐧門神。

另一類常見的則是文官門神，如加冠、晉祿，其形象為手持官帽為加冠；手持小鹿為晉祿，象徵仕途順遂、家運昌隆，常出現在城隍廟或文教性質較重的廟宇。

西拉雅族勇士門神。（圖／寶島神很大）

門神的姿態與手持器物也藏有細節。武門神多持兵器、目光直視前方，代表震懾外來邪氣；文門神則神情沉穩，象徵守序與祝福，左右位置同樣講究，要臉對臉，讓門神互相看著，眼睛望向門外，這樣才是正確的，代表祂們共同守護此地，若望向外面則被認為不吉利。

​門神的春聯。（圖/三立新聞網）

在現代社會，門神已融入在過年的春聯中，在門口貼上祝賀的吉祥詞再搭配彩繪門神，承載著人們對平安、秩序與保護的期待。下次進入廟宇前，不妨存著敬意感謝這對默默守護大家的雙人組。

