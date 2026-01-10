站在ATM前就有罪？陳佩琪怒曬存摺開嗆檢察官

民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪今（10）日在臉書貼出兩張存摺照片，批評檢察官認為這些存摺「犯罪嫌疑重大」，並痛斥網軍說她要聽到ATM的聲音才高興，質疑「在台灣站ATM前，就是犯罪嫌疑重大嗎」。她透露檢察官要求她解釋存入的錢從哪個帳戶來的，反問「你皮包若留有幾千元，你會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎」。

柯文哲妻子陳佩琪。

陳佩琪在臉書表示，去年是淒慘的一年，全家已經被整得夠淒慘。她提到昨天柯文哲去立院前匆忙跑去派出所，讓她心頭一震，擔心又要被抓回籠，結果柯文哲說是要去弄人臉辨識，因為冬天他的皮膚會過敏發炎、指紋會不見，無法靠指紋辨識開啟手機追蹤，所以去派出所改成人臉辨識。陳佩琪說「我只知道他的腳鐐充電線常常把我絆倒，這幾個月我常摔得小腿前到處烏青一片的」。

陳佩琪在臉書曬出存摺大吐苦水。

陳佩琪回憶，去年初柯爸病危，柯文哲短暫7000萬交保那5天立刻趕回新竹探視，結果法官說撤銷交保，要他立刻回法院的囚禁室。柯文哲在車上致電給她，要她準備些禦寒衣物，那天柯文哲離開前，最後跟她講了一句「我可能不會回來了，妳要一個人好好過日子」。她感嘆「這一年來她家被整得不夠慘嗎？她是怎麼活下來的？」

陳佩琪透露，柯文哲每次回家都習慣大叫「佩琪！我回來囉！」，但過去一年沒聽柯文哲這樣喊，只有兒子在日本唸書、寒暑假回國時無薪去原單位上班，下班回來也喊「媽媽，我回來了」。她表示或許活著是在等這一句話，等先生、等家人，人活著有時是對心愛家人的一種義務。

陳佩琪在臉書貼出檢察官認為「犯罪嫌疑重大」的存摺照片，批評網軍喜歡說她要聽到ATM的聲音才高興，質疑所以在台灣站ATM前就是犯罪嫌疑重大。她痛斥一場官司下來，檢察官自己不去找證據，卻把她家的資產全部扣住，包括她媽媽的，然後一樣樣在她面前攤開，要她解釋這是從哪裡來的，她要是記不清楚就嘿嘿嘿的。陳佩琪指出，姜長志要她說出這筆存入的錢是從哪一個人的戶頭的哪一天領出來的，反問「請問大家，你皮包若留有幾千元，你會記得是哪一天、從哪一帳戶領出來的嗎」。

